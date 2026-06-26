L'amministrazione Trump ha richiesto a OpenAI di limitare il rilascio del suo ultimo modello, GPT-5.6, a un ristretto gruppo di partner approvati dal governo, prima di una distribuzione più ampia. Questa richiesta senza precedenti è motivata da profonde preoccupazioni di sicurezza legate alle capacità avanzate del modello. La decisione è stata presa su raccomandazione dell'Office of the National Cyber Director e dell'Office of Science and Technology Policy.

La svolta nella regolamentazione dell'AI

Negli ultimi mesi, l'amministrazione Trump ha progressivamente adottato una posizione più stringente sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale.

Dopo un iniziale approccio più "laissez-faire", è stato firmato un ordine esecutivo che invita le aziende di AI a sottoporre i nuovi modelli a valutazioni governative prima della loro diffusione pubblica. Questo cambiamento riflette nuove priorità, dettate dalla crescente complessità e dal potenziale rischio associato ai modelli di AI più avanzati.

Le ragioni della limitazione

GPT-5.6 rappresenta un avanzamento significativo nelle capacità dell'AI, e la sua potenza genera timori di possibile uso improprio. Modelli precedenti, come il Mythos di Anthropic, avevano già suscitato dibattiti simili per la scelta di limitarne il rilascio. Anthropic aveva volontariamente trattenuto il proprio modello, ritenuto troppo potente per una diffusione immediata.

Il rischio di impiego per scopi malevoli include la capacità di identificare e sfruttare vulnerabilità software con una rapidità senza precedenti.

OpenAI: tra collaborazione e futuro

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha chiarito ai suoi dipendenti che l'attuale percorso non è il modello ideale a lungo termine per l'azienda, che mira a un approccio più sostenibile per le future uscite. Nonostante ciò, la collaborazione con l'amministrazione statunitense è stata efficace, e OpenAI intende seguire le raccomandazioni governative per testare e certificare il nuovo modello. Altman spera di ampliare la disponibilità di GPT-5.6 poche settimane dopo l'approvazione iniziale, avendo anche discusso con il Segretario al Commercio Howard Lutnick per assicurare un consenso intergovernativo sulla sicurezza del modello.

Implicazioni per il settore dell'AI

L'intervento governativo segna una nuova frontiera nella gestione e regolamentazione delle tecnologie emergenti di AI. Se da un lato assicura maggiori controlli di sicurezza, dall'altro solleva interrogativi sul delicato bilanciamento tra innovazione e regolamentazione. La stretta coordinazione tra aziende tecnologiche e governo potrebbe definire nuovi standard nel rilascio dei modelli AI, con un impatto significativo su sviluppatori, aziende e l'intero ecosistema tecnologico globale.

L'approccio cauto di OpenAI, in risposta alle direttive governative, potrebbe configurarsi come un importante caso di studio per le future politiche di sicurezza nell'intelligenza artificiale, sottolineando l'importanza di gestire con la massima attenzione le capacità in continua crescita di questi potenti strumenti.