L’ingegnere Zack Eakin, innovatore nei compositi, ha trasformato un’idea nata in Anduril in Layup Parts, startup che ha chiuso un round di Serie A da 42 milioni di dollari. L’investimento, annunciato il 2 giugno 2026, è stato guidato da Marlinspike, con l’ingresso di Cerberus Ventures e Pinegrove Venture Partners, e il supporto di Founders Fund e LUX Capital. La startup di Huntington Beach, California, mira a rendere l’acquisto di componenti personalizzati in fibra di carbonio o fibra di vetro semplice come su Amazon.

Dall'esperienza in Anduril alla nascita di Layup Parts

Lasciando Anduril nel 2024 per fondare Layup Parts, Eakin ha affinato la sua proposta grazie ai consigli di Palmer Luckey, Brian Schimpf e Matt Grimm, ricevendo feedback su storytelling, strategia e pitch per i VC. L'esperienza in Anduril, nello sviluppo di droni e sistemi avanzati, ha fornito le basi tecniche e narrative del progetto.

La carriera di Eakin copre due decenni nei materiali compositi: dal motorsport con Chip Ganassi Racing, al ruolo di primo ingegnere alla Boring Company (2017), per poi tornare ai compositi in Anduril (2021). Qui ha riscontrato la lentezza del sistema esistente, tra preventivi dilatati e processi artigianali, in contrasto con l'efficienza digitale di settori come la fresatura CNC, già rivoluzionati da Protolabs e SendCutSend.

L'ambizione di Layup Parts: l'ordine "zero click" per i compositi

L'obiettivo di Layup Parts è rendere l'acquisto di componenti in composito automatico e istantaneo. Utilizzando materiali standardizzati e un software configuratore sofisticato, Eakin mira a ridurre drasticamente i passaggi ingegneristici. Il suo motto, "dai dati del cliente al componente finito", sintetizza la visione di un sistema efficiente, automatico e scalabile che minimizza l'intervento umano.

In soli due anni, Layup Parts ha dimostrato risultati tangibili: prototipazione ridotta da settimane a poche ore. La clientela include motorsport, studi di design per show car e aziende di racchette da pickleball. Il core business si concentra nei settori aerospaziale e difesa, servendo startup e contractor tradizionali.

Posizionamento strategico e trend di mercato

Layup Parts si posiziona nell'evoluzione del settore manifatturiero, specialmente per i materiali compositi. Già a maggio 2024, la startup aveva raccolto 9 milioni di dollari in un round seed guidato da Founders Fund, con Lux Capital e Haystack Ventures. Questo capitale è stato investito prevalentemente in impianti e nell'espansione operativa.

Fin dalla fase seed, gli obiettivi erano chiari: un impianto produttivo operativo entro il terzo trimestre 2024 e un team che integrasse ingegneri del software e tecnici di fabbrica per sostenere la crescita.

Impatto strategico sulla supply chain dei compositi

Il modello di Layup Parts ridisegna la catena del valore dei compositi, introducendo automazione, digitalizzazione e rapidità.

Questo approccio risponde agli ostacoli che frenano l'innovazione, facilitando l'accesso a componenti tecnici senza compromessi di qualità e con costi competitivi.

L'entità del round da 42 milioni di dollari, unita alla partecipazione di Marlinspike – investitore difensivo – e di Cerberus Ventures, fondo legato all'Intelligence (fondato da Chris Darby, ex-In-Q-Tel), sottolinea come Layup Parts operi in una zona strategica tra industria privata, tecnologia hard-tech e difesa moderna.

Con questo nuovo finanziamento, Layup Parts espanderà forza lavoro, spazio produttivo e capacità software. Questo consolidamento è cruciale per avvicinarsi all'obiettivo di un'esperienza "Amazon-like" nella produzione e approvvigionamento di compositi.

Il percorso di Eakin, da Anduril a un ecosistema basato sull'efficienza software + hardware, propone un modello operativo replicabile: creare "layer digitali" in settori industriali tradizionali. Se il focus attuale è sui compositi, la strategia potrebbe allargarsi a altri segmenti del manufacturing avanzato.

In un contesto in cui reshoring e modernizzazione industriale sono priorità crescenti per il sistema tecnologico, in particolare quello statunitense, Layup Parts si candida a essere una delle startup trainanti del manufacturing automatizzato di nuova generazione.