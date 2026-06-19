L’energia da fusione, a lungo considerata una promessa distante, è oggi un settore in rapida evoluzione, sostenuto da investimenti privati senza precedenti. Diverse startup hanno superato la soglia dei 100 milioni di dollari di finanziamento, trasformando la ricerca accademica in progetti con concreto potenziale commerciale.

La spinta tecnologica e gli investimenti

L'accelerazione dei finanziamenti è stata guidata da tre progressi tecnologici chiave: chip più potenti, modelli di intelligenza artificiale sofisticati e magneti superconduttori ad alta temperatura.

Questo contesto ha reso il settore più attraente per gli investitori, superando l'isolamento scientifico che aveva caratterizzato la fusione.

Un ulteriore slancio è giunto nel 2022 da un esperimento del Dipartimento dell’Energia statunitense, che ha superato il breakeven scientifico, producendo più energia dalla fusione di quanta ne fosse stata immessa tramite impulsi laser.

Le principali startup nel panorama della fusione

Tra le aziende più capitalizzate spicca Commonwealth Fusion Systems, con quasi 3 miliardi di dollari raccolti, inclusi 863 milioni nel round di Series B2 del 2025. Prevede di attivare il reattore SPARC tra fine 2026 e 2027, seguito dal progetto commerciale ARC da 400 MW in Virginia, metà della produzione già venduta a Google.

Helion punta a una rapida distribuzione di energia, con l'obiettivo di vendere alla rete entro il 2028. Ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari, di cui 425 milioni nel primo trimestre del 2025. L'approvazione delle licenze sanitarie nello Stato di Washington conferma l'avanzamento verso una fusione pronta per la rete in pochi anni.

Pacific Fusion è emersa con un Series A da 900 milioni di dollari, strutturato a milestone. L'azienda utilizza impulsi elettromagnetici coordinati per confinare il plasma ed è guidata da Eric Lander, genetista noto per il Progetto Genoma Umano.

Shine Technologies adotta un approccio prudente, offrendo servizi di neutron testing, isotopi medici e soluzioni per i rifiuti radioattivi.

Ha raccolto circa 778 milioni di dollari.

Diversità di approcci e un ecosistema in crescita

Il settore è caratterizzato da una notevole varietà di approcci fisici e tecnologici. Altre realtà significative includono:

Proxima Fusion (stellaratori): oltre 185 milioni di euro.

(stellaratori): oltre 185 milioni di euro. Kyoto Fusioneering (componentistica “balance-of-plant”): 191 milioni di dollari.

(componentistica “balance-of-plant”): 191 milioni di dollari. Zap Energy (z-pinch ibrido fusione-fissione): 327 milioni di dollari.

(z-pinch ibrido fusione-fissione): 327 milioni di dollari. Type One Energy (stellaratori site-specific): 269 milioni di dollari, con 87 milioni in equity pre-Series B.

(stellaratori site-specific): 269 milioni di dollari, con 87 milioni in equity pre-Series B. Focused Energy (confinamento inerziale laser, Germania): 240 milioni di dollari in Series A a giugno 2026, più 200 milioni di grant.

Questa pluralità di modelli e finanziamenti, da centinaia di milioni a quasi 3 miliardi di dollari per azienda, segna la transizione del settore da ricerche marginali a industrie deep tech ad alto rischio e potenziale.

L'obiettivo comune è l'introduzione sul mercato di impianti commerciali e stabili entro la fine di questo decennio. Accanto agli schemi tecnologici più ambiziosi, emergono approcci complementari, come quello di Shine, che mira a fornire applicazioni intermedie, indicando che l'industria non cerca solo il "salto ultimo" ma anche rendimenti progressivi. La fusione non è più un progetto utopico, ma un ecosistema reale con un potenziale di valore rivoluzionario.