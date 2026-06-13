Il Kinetic Cyber Range dell’FBI, inaugurato nel febbraio 2025 presso il campus di Huntsville, Alabama, rappresenta un’innovazione cruciale nell’addestramento operativo. L’Agenzia ha costruito una struttura di circa 2.000 metri quadrati (22.000 piedi quadrati) che riproduce fedelmente una cittadina. Questa include case, un hotel, una stazione di servizio, un negozio alimentare, un ospedale, una sala del tribunale e una compagnia elettrica, oltre a strade con semafori e illuminazione. L’obiettivo è preparare le forze dell’ordine a simulare e investigare attacchi cybernetici reali, fondendo dimensione fisica e digitale.

Infrastrutture tecnologiche e realismo hardware

Ogni ambiente all’interno del Kinetic Cyber Range è dotato di sistemi operativi reali: reti cablate, server e dispositivi consumer ed enterprise configurati come in un contesto urbano autentico. Il data center interno ospita oltre 200 server, che utilizzano sistemi Windows e Linux, rispecchiando la diversità degli ambienti aziendali che gli investigatori affrontano nelle operazioni sul campo. Questo realismo hardware è fondamentale per un addestramento efficace.

Scenari immersivi e gestione dello stress

I partecipanti sono immersi in scenari altamente realistici, come la simulazione di attacchi ransomware che disattivano i sistemi ospedalieri, completi di allarmi attivi e la riproduzione della tensione tipica di situazioni reali.

Vengono anche simulate operazioni forensi su veicoli o in ambienti digitali, dove i corsisti estraggono dati da centraline elettroniche o elaborano evidenze digitali, proprio come avverrebbe sul campo. L’intento è superare la formazione puramente teorica, offrendo un’esperienza il più possibile vicina alla realtà operativa e alla gestione dello stress.

Collaborazione e sviluppo di soft skills

Il Kinetic Cyber Range non si limita alla formazione tecnica o forense. Coinvolge attivamente la Cyber Division, l’Operational Technology Division e partner di agenzie locali e federali. L’obiettivo è ricreare interazioni realistiche anche a livello umano, attraverso interviste con attori che impersonano dirigenti, legali o proprietari aziendali.

Questo permette di affinare le capacità comunicative e negoziali in situazioni di crisi, trasformando gli errori in opportunità di apprendimento in un contesto controllato.

L'impatto e il futuro della formazione FBI

In poco più di un anno dalla sua apertura, il Kinetic Cyber Range ha già formato oltre 1.400 partecipanti, tra agenti dell’FBI e collaboratori di altre agenzie federali e locali. Questa attivazione segna un cambiamento di paradigma nell’approccio alla formazione, passando da un modello statico a scenari totalmente immersivi e integrati. La struttura si inserisce nella crescita del centro FBI di Redstone Arsenal, un campus che da decenni è un fulcro per la cyber intelligence, l’analisi dei dati e la formazione specialistica.

Il Kinetic Cyber Range incarna l’evoluzione più concreta della formazione FBI nell’era digitale: un ambiente fisico e digitale, impegnativo e autentico, dove l’esperienza pratica prepara gli operatori ad affrontare scenari di altissima complessità.