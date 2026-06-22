Lucid Motors ha annunciato il licenziamento del 18% della propria forza lavoro, pari a circa 1.500 dipendenti, a soli quattro mesi da un precedente taglio del 12%, come riportato da Tech Crunch. Contestualmente, l’azienda ha eliminato il secondo turno di produzione nello stabilimento di Casa Grande, in Arizona.

Le misure rientrano in un piano di riorganizzazione guidato dal nuovo CEO, Silvio Napoli, volto – secondo la società – a “semplificare l’azienda, migliorare l’esecuzione e rendere Lucid più competitiva nel lungo periodo”.

Un mercato EV in rallentamento

La decisione arriva in un contesto di raffreddamento del mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti, con diversi grandi produttori che stanno rivedendo o ridimensionando i propri piani di elettrificazione.

Lucid Motors sta cercando di consolidare la propria posizione in questa fase di transizione, mentre punta a mantenere lo sviluppo dei suoi prossimi modelli.

Cambi al vertice e ristrutturazione interna

La riorganizzazione coinvolge anche la struttura manageriale. L’ex CEO ad interim Marc Winterhoff ha lasciato l’azienda, dopo essere rimasto per oltre un anno nel ruolo temporaneo prima dell’arrivo di Napoli. Il ruolo di Chief Operating Officer è stato inoltre eliminato in seguito a una modifica dell’assetto organizzativo.

Negli ultimi due anni l’azienda ha registrato una forte instabilità ai vertici, con numerose uscite tra i dirigenti, tra cui il precedente CEO Peter Rawlinson e altri profili chiave del management tecnico e operativo.

La strategia industriale: SUV e robotaxi

Nonostante i tagli, Lucid Motors continua a puntare su nuovi progetti industriali. Tra questi il lancio del primo veicolo destinato al mercato di massa, il SUV Lucid Cosmos, previsto a un prezzo inferiore ai 50.000 dollari.

Parallelamente, l’azienda sta sviluppando iniziative nel settore della guida autonoma, collaborando con Uber e Nuro per un servizio di robotaxi di lusso atteso a San Francisco.

Un futuro ancora incerto

I nuovi licenziamenti coinvolgono dipendenti a tempo pieno, lavoratori a contratto e personale di produzione.

L’azienda, che contava circa 9.000 dipendenti a livello globale prima dei precedenti tagli, prosegue così un percorso di ridimensionamento mentre cerca un equilibrio tra innovazione, sostenibilità economica e pressione del mercato.

Il futuro: Lucid Cosmos SUV

Nonostante le sfide, Lucid sta procedendo con il lancio del suo primo veicolo di massa, il Lucid Cosmos SUV. Con un prezzo inferiore a 50.000 dollari, mira a un segmento più accessibile, cruciale per la redditività.

Iniziative nell'automazione

Lucid Motors mantiene una visione ambiziosa per il futuro, collaborando con Uber e Nuro per un servizio di robotaxi di lusso a San Francisco, previsto entro la fine dell'anno. Questo progetto sottolinea l'impegno nei veicoli autonomi, sebbene non siano state rilasciate dichiarazioni su eventuali modifiche ai programmi.

La società, a forte partecipazione saudita e quotata in borsa, ha affrontato un periodo di turbolenza con numerosi cambi dirigenziali (tra cui Peter Rawlinson ed Eric Bach). La ristrutturazione, per allinearsi alla domanda e rispettare le normative, dovrebbe concludersi entro il terzo trimestre del 2026, con 32 milioni di dollari in indennità di licenziamento. Resta da vedere se questi sforzi garantiranno la sostenibilità a lungo termine di Lucid Motors.