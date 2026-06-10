Lucid Motors è protagonista di una svolta significativa con l'addio di Emad Dlala, dirigente di spicco con oltre un decennio di esperienza in ruoli tecnici chiave. La sua partenza avviene a pochi mesi dalla promozione a capo di Engineering e Digital, sotto la nuova leadership del CEO Silvio Napoli. Questo cambiamento segna una nuova fase per l'azienda, orientata a accelerare l'innovazione e rafforzare l'esecuzione strategica, come evidenziato dalla volontà di Napoli di riorganizzare il gruppo.

La partenza del dirigente chiave

L'uscita di Emad Dlala è stata ufficialmente confermata da Lucid Motors, inserendosi in un momento di transizione cruciale.

Si tratta del primo addio di rilievo dopo la nomina di Silvio Napoli ad aprile, un evento che sottolinea il clima di rinnovamento interno promosso dalla nuova direzione. Dlala era stato promosso a novembre con l'incarico di guidare la sinergia tra ingegneria e digitalizzazione; ora, altri dirigenti saranno chiamati a ridefinire queste aree organizzative.

Il nuovo assetto sotto Silvio Napoli

Il nuovo assetto organizzativo prevede che Vivek Attaluri, Vice Presidente del veicolo, e Marc Solsona Palomar, Vice Presidente del software, riferiscano direttamente al CEO Napoli. Questa scelta evidenzia la volontà di un controllo più diretto sulle aree strategiche del prodotto e della tecnologia. Tale riorganizzazione avviene mentre Lucid si prepara al lancio del modello “Cosmos”, un SUV elettrico di fascia media, elemento chiave del piano per veicoli con un prezzo inferiore ai 50.000 dollari.

Il progetto è inoltre collegato a un potenziale accordo per robotaxi con Uber, seguendo il lancio del Gravity SUV e i licenziamenti del 12% della forza lavoro avvenuti a febbraio.

La leadership di Silvio Napoli

Silvio Napoli ha assunto formalmente la carica di CEO la settimana precedente, dopo l'annuncio di aprile e l'ottenimento del visto di lavoro negli Stati Uniti. Con un'esperienza consolidata alla guida di Schindler Group, Napoli porta in Lucid Motors una profonda conoscenza nella gestione di aziende industriali complesse e orientate all'efficienza operativa. Il suo mandato è focalizzato sulla disciplina finanziaria, sull'efficienza organizzativa e sulla capacità di trasformare la tecnologia in valore sostenibile.

Prospettive future: Cosmos e partnership strategiche

L'allontanamento di Dlala si colloca in un frangente cruciale per Lucid, che vede nel lancio del modello Cosmos un pilastro della sua strategia di mercato. Questo SUV elettrico mid-size, con un prezzo previsto vicino ai 50.000 dollari e dotato di tecnologie leggere e semplificate (il powertrain “Atlas”), rappresenta la nuova frontiera della crescita. Tale espansione è ulteriormente supportata dalla partnership con Uber per i robotaxi. Parallelamente, il riassetto interno dell'azienda indica una chiara focalizzazione sul controllo diretto delle funzioni chiave e sull'ottimizzazione dei processi decisionali.

In sintesi, Lucid Motors sta ridefinendo il proprio assetto interno per renderlo più agile ed efficiente.

Con l'uscita di Emad Dlala e l'introduzione di una nuova gerarchia sotto Silvio Napoli, l'azienda manifesta un cambiamento di passo, fortemente orientato a rafforzare l'esecuzione e l'innovazione come pilastri della sua identità strategica.

La sfida imminente per Lucid sarà dimostrare che questa profonda riorganizzazione produrrà risultati tangibili in termini di produzione, redditività e consolidamento della posizione nel competitivo segmento dei veicoli elettrici. Napoli sembra determinato a raggiungere questi obiettivi, adottando un approccio che privilegia l'operatività e la disciplina.