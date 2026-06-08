Con un voto quasi unanime, il Massachusetts ha compiuto un passo decisivo verso una legislazione sulla privacy all'avanguardia, approvando il Consumer Data Privacy Act (CDPA). La Camera dei Rappresentanti ha votato 146 a 0 a favore del disegno di legge, mesi dopo un analogo successo in Senato lo scorso settembre. Questa normativa introduce misure significative, tra cui il **divieto di vendita dei dati di geolocalizzazione precisi**, l'istituzione di **diritti rafforzati per l'accesso e la cancellazione** dei dati personali e la possibilità di avviare un'**azione civile privata** contro le grandi aziende tecnologiche.

Divieto sulla vendita dei dati di geolocalizzazione

Il CDPA stabilisce un **divieto esplicito sulla vendita di dati di geolocalizzazione precisi**, definiti come informazioni posizionali entro un raggio di 1.750 piedi, senza il consenso esplicito dell'utente. Questa misura è volta a bloccare le pratiche dei data broker e delle applicazioni che hanno a lungo monetizzato i movimenti quotidiani degli utenti, spesso con rischi concreti per individui e gruppi vulnerabili. L'obiettivo è impedire che tali dati vengano raccolti, rielaborati e venduti a terzi senza un'autorizzazione chiara e informata.

Un modello di controllo pubblico e privato

La nuova legge introduce un **modello duale di enforcement** per garantire la sua applicazione.

Da un lato, la vigilanza e l'azione legale saranno affidate all'Attorney General dello Stato, che avrà il compito di monitorare e sanzionare le violazioni. Dall'altro, il CDPA conferisce ai cittadini danneggiati il diritto di intentare causa direttamente contro le grandi aziende tecnologiche responsabili di violazioni della privacy. Questo approccio combinato mira a fornire sia un'azione pubblica coordinata sia strumenti diretti per i singoli individui per tutelare i propri diritti.

Diritti rafforzati per i consumatori

Oltre al divieto di vendita dei dati di geolocalizzazione, la normativa garantisce ai consumatori **diritti fondamentali** sull'accesso e la cancellazione dei propri dati detenuti da grandi piattaforme e startup di medie dimensioni.

Le protezioni si estendono anche ai **dati sensibili**, includendo informazioni biometriche, sanitarie, genetiche, sull'orientamento sessuale, sullo stato di immigrazione e sull'affiliazione sindacale. Questo ampliamento delle tutele assicura che una vasta gamma di informazioni personali sia protetta da usi impropri e non autorizzati.

Motivazioni e il vasto consenso

L'approvazione del disegno di legge è il risultato di una visione bipartisan che riconosce la privacy come un **diritto fondamentale** e un pilastro della democrazia. Durante il dibattito, è stato richiamato il principio storico del "diritto all'essere lasciati in pace". La legislazione ha ricevuto un ampio sostegno da parte di numerose organizzazioni per i diritti civili e la giustizia sociale, tra cui ACLU, Reproductive Equity Now, Planned Parenthood Advocacy Fund, AFL-CIO, JALSA, EPIC e Consumer Reports.

Queste entità hanno elogiato la misura, sottolineando come essa "metta fine agli abusi di Big Tech" e protegga la libertà di espressione e il diritto a protestare senza il timore che la propria posizione venga venduta. In particolare, Reproductive Equity Now e Planned Parenthood hanno evidenziato l'importanza della legge per la protezione di fornitori e utenti di servizi sanitari, inclusi quelli legati all'accesso all'aborto, garantendo che la loro posizione non diventi oggetto di commercio.

Impatto sulle imprese e le eccezioni previste

Il divieto avrà un impatto significativo su startup, broker di dati e aziende pubblicitarie che basano i loro modelli di business sulla monetizzazione della geolocalizzazione.

Sebbene alcune imprese abbiano espresso preoccupazioni riguardo a possibili complicazioni per le strategie di marketing e targeting, le disposizioni del CDPA includono **eccezioni mirate**. Queste eccezioni consentono la raccolta e l'uso di dati per programmi di fedeltà o per servizi specificamente richiesti dagli utenti, a condizione che tali utilizzi siano essenziali per la funzionalità commerciale e avvengano con il consenso informato.

Il Massachusetts come benchmark nazionale

Con l'adozione del CDPA, il Massachusetts si candida a diventare un benchmark nazionale per la protezione della privacy negli Stati Uniti. La combinazione di una forte tutela individuale, una chiara responsabilizzazione aziendale e un **modello di enforcement** rafforzato potrebbe posizionare lo stato come un "modello California" per il resto del paese, influenzando future legislazioni a livello federale e statale.

Il testo finale del disegno di legge sarà ora armonizzato tra la Camera e il Senato in una conferenza congiunta, per poi essere inviato alla firma del Governatore. Si prevede che la promulgazione avvenga nei prossimi mesi, rendendo il Massachusetts uno dei primi stati a implementare standard di privacy così stringenti e completi.