Menlo Ventures ha annunciato martedì 23 giugno 2026 la raccolta di un fondo da 3 miliardi di dollari, il più ampio in cinquant'anni. Questo successo è dovuto al valore crescente del suo portafoglio AI, specie l'investimento in Anthropic.

La mossa riflette l'eccezionale ritorno della scommessa da 750 milioni di dollari su Anthropic nel 2024. Il round, tramite SPV (Special Purpose Vehicle), portò la valutazione della startup a 18,4 miliardi di dollari. Oggi, la quota di Menlo in Anthropic vale circa 14 miliardi di dollari.

Strategia audace e risultati

Nel 2024, Menlo ha strutturato il round Anthropic con un SPV, raccogliendo circa 500 milioni di dollari da investitori esterni e 250 milioni di dollari dalla propria firma e dai suoi insider. Tale struttura ha permesso ampia partecipazione, superando i limiti dei fondi VC.

Successivamente, Menlo ha supportato Anthropic nei round Series E e F. L'Anthology Fund, inizialmente da 100 milioni di dollari e lanciato con la startup, ha oggi un capitale impiegato vicino ai 250 milioni di dollari. Ha sostenuto oltre 60 startup AI, con exit significative come Graphite (acquisita da Cursor) e Astrix Security (acquisita da Cisco).

Leadership consolidata nell'AI

Grazie a queste mosse, Menlo Ventures si è consolidata tra i principali investitori AI, operando dal pre-seed alla crescita, con SPV e fondi dedicati.

La quota Anthropic, stimata a 14 miliardi di dollari, è un asset strategico. Il nuovo fondo da 3 miliardi di dollari rafforza la sua posizione di protagonista nell'ecosistema AI.

Tendenze e implicazioni

Questa dinamica riflette tendenze VC: la diffusione degli SPV per concentrare capitale su startup e la crescente importanza dell'AI. Menlo ha valorizzato entrambe le leve, affiancando l'investimento diretto in Anthropic con un fondo early-stage, ampliando rete di alleati e innovatori.

Verso nuovi orizzonti

Il fondo da 3 miliardi di dollari segna una svolta. Con un portafoglio AI in espansione, Menlo rafforza il suo "all-in on AI" tramite partecipazioni strategiche e un network di startup emergenti che capitalizzano sugli asset Anthropic e guidano l'innovazione.

La capacità di orchestrare investimenti da scale-up a early-stage, con SPV innovativi, pone Menlo Ventures in una leadership non convenzionale.

Guardando al futuro, questo fondo è base solida per nuovi round, investimenti mirati e una presenza rafforzata tra gli attori AI. Menlo Ventures, con oltre 50 anni di storia, si rimodella come pilastro del nuovo ecosistema AI, fondendo convinzione, flessibilità e visione strategica per navigare il futuro tecnologico.