Mobileye, azienda israeliana sussidiaria di Intel e già leader nella fornitura di tecnologie per veicoli autonomi, sta espandendo le proprie ambizioni nel settore. A partire dal 2027, l'azienda intende lanciare un servizio di robotaxi negli Stati Uniti. La strategia prevede l'operatività di una flotta iniziale di 100 veicoli a guida autonoma, con l'obiettivo di scalare fino a circa 17.000 unità entro i successivi cinque anni.

Dalla fornitura all'operatività: la nuova strategia Mobileye

L'azienda ha consolidato la sua reputazione fornendo milioni di chip di visione artificiale, essenziali per i sistemi di sicurezza automobilistica e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

La scelta di entrare direttamente nel mercato dei robotaxi segna un'evoluzione significativa della sua strategia, superando il tradizionale modello di fornitura. L'obiettivo è sviluppare un business operativo che integri le proprie avanzate capacità di guida autonoma con la gestione diretta della flotta e l'interazione con i clienti finali, sfruttando la piattaforma Moovit.

Un modello di business integrato per la guida autonoma

Questa iniziativa rappresenta una svolta strategica per Mobileye. Pur mantenendo il suo ruolo di fornitore, l'azienda intende ora gestire direttamente le operazioni dei robotaxi. L'obiettivo primario è duplice: accelerare l'adozione della guida autonoma e dimostrare il pieno potenziale del sistema Mobileye Drive su larga scala.

La società collaborerà con produttori di piattaforme per veicoli "AV-ready", sottolineando che questa mossa è un'estensione delle partnership esistenti, non una competizione diretta con i suoi clienti.

Obiettivi di scalabilità e sinergie tecnologiche

L'ambizione di Mobileye è creare un ecosistema completo in grado di possedere e gestire servizi di ride-hailing autonomo all'interno di un'unica divisione commerciale. Questo approccio integrato è volto a massimizzare i ricavi e acquisire esperienze operative dirette, fondamentali per influenzare positivamente la ricerca e lo sviluppo futuri nel campo dei veicoli autonomi. L'iniziativa evidenzia inoltre l'importanza cruciale dell'integrazione tecnologica e dell'esperienza utente finale, capitalizzando sulla piattaforma di mobilità di Moovit, che già raggiunge miliardi di utenti a livello globale.

Con oltre 25 anni di esperienza in visione artificiale, mappatura e tecnologie per la guida autonoma, Mobileye si posiziona come attore chiave nella rivoluzione della mobilità. L'azienda attribuisce il proprio successo anche alle solide collaborazioni con partner strategici e all'impiego di tecnologie all'avanguardia, tra cui il sistema REM (Road Experience Management) per l'intelligenza stradale crowdsourced e il radar imaging.

Secondo Amnon Shashua, CEO di Mobileye, la decisione di entrare nel mercato dei robotaxi non mira solo all'acquisizione di nuove quote di mercato, ma rappresenta anche un mezzo per guidare l'intero ecosistema della mobilità verso una maggiore integrazione ed efficienza. In questo contesto, Mobileye potrà non solo capitalizzare sulla propria tecnologia proprietaria, ma anche stabilire un modello operativo esemplare per l'intero settore.