Il mondo dei videogiochi è in lutto per la tragica scomparsa di Claude Guillemot, co-fondatore di Ubisoft, deceduto venerdì 19 giugno 2026 all'età di 69 anni. L'incidente aereo si è verificato nei pressi dell'aeroporto di La Baule-Escoublac, sulla costa atlantica francese, dove il suo velivolo è precipitato.

L'incidente aereo

L'aereo coinvolto era un Cessna 421, un bimotore leggero da otto posti. Il velivolo si è schiantato in un campo vicino all'aerodromo di La Baule-Escoublac durante la fase di atterraggio, dopo aver effettuato una virata. A bordo si trovavano Claude Guillemot e un istruttore di volo, entrambi deceduti nell'impatto.

Le autorità francesi hanno avviato un'indagine formale per accertare le cause dell'incidente. Entrambi i piloti erano autorizzati e con esperienza, e l'aereo è precipitato durante l'avvicinamento all'atterraggio. I servizi di soccorso e la polizia locale sono responsabili delle indagini.

La visione di Claude Guillemot in Ubisoft e oltre

Claude Guillemot fu uno dei cinque fratelli — insieme a Yves, Michel, Christian e Gérard — che nel 1986 fondarono Ubisoft, allora nota come Ubi Soft. Sotto la loro guida, l'azienda si trasformò da distributore di software in una delle più influenti case editrici di videogiochi a livello globale. Tra i franchise più celebri lanciati dall'azienda figurano Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Tom Clancy e Rainbow Six, oltre a numerosi altri titoli di successo.

Dal 1997, oltre al suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Ubisoft, Claude Guillemot ricopriva anche la carica di presidente e CEO di Guillemot Corporation. Questa azienda, specializzata in hardware e accessori per il gaming, è proprietaria dei marchi Hercules e Thrustmaster. Attraverso Guillemot Corporation, la famiglia mantiene una significativa partecipazione nel gruppo Ubisoft, sottolineando il forte legame familiare con l'industria.

L'eredità e il cordoglio

La notizia della scomparsa di Claude Guillemot ha suscitato profondo cordoglio. Ubisoft ha espresso il proprio rammarico per la perdita del co-fondatore del gruppo e presidente di Guillemot Corporation, rivolgendo i pensieri alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile.

L'azienda ha anche comunicato che non verranno rilasciate ulteriori dichiarazioni in merito all'accaduto.

La perdita di Claude Guillemot colpisce una struttura aziendale che ha mantenuto forti legami con le sue origini familiari. Suo fratello Yves Guillemot, anch'egli co-fondatore, è attualmente chairman e CEO di Ubisoft, mentre gli altri fratelli continuano a ricoprire ruoli importanti in settori correlati. Questa coesione familiare è stata un pilastro della resilienza e dell'identità dell'azienda per decenni.

Claude Guillemot lascia un'eredità che trascende il mondo dei videogiochi. Egli ha incarnato la visione e la crescita di una realtà che ha saputo unire imprenditorialità, cultura pop e innovazione tecnologica, arricchendo l'industria videoludica con una profondità e un modello familiare rari nel settore.