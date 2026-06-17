Molte aziende stanno ancora cercando di comprendere il reale ritorno sull'investimento (ROI) dell'intelligenza artificiale. Tiffany Luck, partner di NEA, ha evidenziato come la crescente preoccupazione per i costi esponenziali legati all'adozione dell'AI sposti l'attenzione dal "cosa può fare" la tecnologia alla sua effettiva misurazione del valore economico prodotto.

Costi e Visibilità: La Sfida dell'AI

Molte aziende hanno esaurito il proprio budget dedicato all'AI già nei primi mesi dell'anno. Casi come Uber, che ha consumato l'allocazione in poche settimane, o le licenze revocate da Microsoft per contenere le spese, evidenziano un problema crescente.

Questo scenario ha acceso un dibattito sulla necessità di visibilità, auditabilità e controllo dell'efficienza dei modelli AI.

Per affrontare queste sfide, si suggerisce di integrare strumenti di efficienza e osservabilità dei token a livello di "harness o app". Soluzioni come i model router, che selezionano il modello più adatto, e approcci simili a OpenRouter, già usati in sistemi Claude, offrono opportunità per ottimizzare i costi.

Il ROI dell'AI: Un Obiettivo Difficile da Misurare

Nonostante il 90% delle aziende stia aumentando gli investimenti in intelligenza artificiale, solo la metà ottiene risparmi tra lo 0 e il 10%, inferiore alle aspettative. Le metriche di ROI tradizionali spesso non sono adatte a innovazioni dirompenti come l'AI, che impongono un cambiamento radicale nei modelli di business e nei processi operativi, analogamente a quanto accaduto con l'avvento di Internet.

I leader aziendali, inoltre, si aspettano ora ritorni misurabili in mesi, non più in anni. Questa urgenza accelera la domanda di trasparenza, gestione costi e metriche reali per l'AI.

Ecosistema AI: Strumenti e Standard in Evoluzione

Per affrontare la gestione dei costi, è emerso un nuovo mercato di startup specializzate nel monitoraggio dell'AI. Startup come Pay-i, Paid, Jellyfish, Waydev e Faros AI offrono strumenti per tracciare consumi, performance e il ROI degli strumenti AI. Anche piattaforme consolidate come Datadog, New Relic e Ramp stanno espandendo le loro offerte per includere l'osservabilità a livello di token, GPU e costi.

Contemporaneamente, la Tokenomics Foundation, supportata dalla Linux Foundation nel settore FinOps, sta lavorando per standardizzare un linguaggio comune per i token.

L'obiettivo è definire metriche come costo per intelligenza e token per watt, per confrontare i costi tra fornitori e ottimizzare l'AI su larga scala.

Adozione Intelligente dell'AI: Produttività e Costi

Uno studio evidenzia un paradosso: sviluppatori più produttivi, che consumano più token, utilizzano dieci volte più token per raggiungere tali risultati. Nick Arcolano di Jellyfish riassume la situazione: "L'estrema spesa paga se è legata al valore del codice prodotto, ma la maggior parte delle aziende non sa misurarne l'effetto in termini di fatturato".

Le aspettative dei leader aumentano la pressione: si esigono risultati rapidi, riducendo la sperimentazione e incrementando la domanda di metodi strutturati per la sostenibilità economica dell'AI.

Verso un ROI Affidabile per l'AI

Per un ROI significativo, l'analisi suggerisce di ampliare l'uso moderato dell'AI su larga scala, oltre gli "heavy user". Il passaggio da casi intensivi a un'adozione più distribuita genera il migliore ritorno. In futuro, l'efficienza dei token, la visibilità dell'uso e un linguaggio condiviso saranno cruciali per trasformare l'AI da costo incontrollato a risorsa misurabile.

Le imprese operano in un ecosistema in evoluzione, con nuovi strumenti e iniziative come la Tokenomics Foundation, ma anche stringenti esigenze finanziarie che richiedono metriche e limiti chiari. In questo contesto, comprendere il vero ROI dell'AI non è più un esercizio teorico, ma una necessità strategica che determina la sostenibilità e il valore futuro degli investimenti.