L'attenzione si sposta sulla costruzione di data center nello spazio. L'idea, un tempo utopica, prende forma grazie a startup come Orbital, fondata da Euwyn Poon (ex Spin, venduta a Ford).

Orbital ha ottenuto un seed round da 5 milioni di dollari da a16z e altri. L'obiettivo: soddisfare l'enorme domanda di calcolo AI con infrastrutture in orbita, dove l'energia solare è illimitata e le autorizzazioni terrestri non sono un problema.

Data center in orbita: soluzione ai limiti terrestri

La difficoltà di costruire e gestire data center a terra spinge all'orbita.

Negli USA, opposizione e burocrazia rallentano l'espansione; i costi energetici crescono. Orbital propone centri di calcolo solari spaziali per superare questi ostacoli.

Tecnologia e partnership per il computing spaziale

Con partner strategici e chip Nvidia, Orbital testerà nel 2027. Obiettivo: validare gestione termica e protezione dalle radiazioni, cruciali per le GPU spaziali. Ogni satellite Orbital fornirà 100 kW, come SpaceX e Starcloud.

Sfide, vantaggi e il ruolo di Starship

Sfide: costi di lancio e tecnologia in sviluppo. Orbital confida che Starship di SpaceX abbatterà i costi, rendendo l'operazione sostenibile. Le infrastrutture orbitali offrono maggiore sicurezza e protezione legale, meno vulnerabili dei data center terrestri.

Orbital: pioniere del futuro AI in orbita

L'approccio di Orbital risponde alla domanda esponenziale di AI, posizionandosi come pioniere in un settore in espansione. Poon: "Stiamo costruendo una nuova frontiera per le infrastrutture di calcolo", indicando lo spazio come soluzione ai limiti terrestri.

Con energia solare e una piattaforma operativa semplificata, Orbital è un attore chiave nel data processing spaziale.