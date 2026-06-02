La fusione nucleare, processo che replica le dinamiche del Sole, è considerata la chiave per un'energia pulita e virtualmente inesauribile. Pacific Fusion ha recentemente presentato un prototipo innovativo che avvicina questa visione alla realtà. Con un impulso di 440 gigawatt generato in soli 80 nanosecondi, l'azienda dimostra come investimenti mirati e ingegneria avanzata possano superare le sfide attuali nel campo della fusione.

Un prototipo all'avanguardia: risultati promettenti

Pacific Fusion ha annunciato i risultati positivi del suo prototipo di modulo pulsar, componente essenziale per il futuro impianto di energia da fusione.

Il dispositivo, delle dimensioni di un container, ha mostrato prestazioni che hanno permesso di sbloccare ulteriori tranche di finanziamento, superando il miliardo di dollari complessivo. Keith LeChien, CTO dell'azienda, ha evidenziato come il modello di finanziamento a tranche permetta di mantenere l'attenzione sul raggiungimento degli obiettivi tecnici, evitando continue ricerche di capitali.

Sperimentazioni cruciali al Sandia's Z Facility

Parallelamente, Pacific Fusion conduce esperimenti cruciali presso il Sandia’s Z Pulsed Power Facility, riconosciuto come l'infrastruttura di energia pulsata più potente al mondo. La ricerca si concentra su design di target semplificati per la fusione a confinamento inerziale (ICF), con particolare attenzione alla pre-magnetizzazione del combustibile nucleare.

Questo approccio mira a ridurre costi e complessità, promuovendo lo sviluppo di target più economici e sostenibili.

Verso il breakeven energetico: la sfida chiave

L'obiettivo primario di Pacific Fusion è il superamento del breakeven energetico, ovvero la capacità di produrre più energia di quanta ne venga consumata dall'impianto. Attualmente, solo la National Ignition Facility (NIF) presso il Lawrence Livermore National Laboratory ha compiuto un primo passo in questa direzione, impiegando costose tecnologie laser. Pacific Fusion, invece, persegue un approccio differente, basato sull'utilizzo di migliaia di interruttori elettrici e condensatori, coordinati per generare precisi e potenti impulsi di corrente elettrica.

Sinergia tra industria e ricerca nazionale

La collaborazione tra Pacific Fusion e i laboratori nazionali, come Sandia, è un esempio di successo nella sinergia tra industria e ricerca. Greg Rochau, direttore delle Scienze dell'Energia Pulsata di Sandia, ha sottolineato come tali partenariati favoriscano progressi sia nel campo della fusione che in quello della sicurezza nazionale. I risultati degli esperimenti contribuiranno a raffinare gli strumenti di simulazione avanzati dell'azienda, essenziali per la progettazione dei futuri target di fusione e per l'impianto dimostrativo che Pacific Fusion intende costruire in New Mexico.

I progressi di Pacific Fusion non costituiscono solo una vittoria tecnologica, ma un passo cruciale verso la realizzazione della fusione commerciale entro il 2030.

L'obiettivo di raggiungere un net facility gain nei prossimi anni è in linea con la roadmap del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Con il costante avanzamento della ricerca, la fusione potrebbe presto trasformarsi da aspirazione a realtà concreta, fornendo energia a città e imprese.