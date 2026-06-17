Pramaana Labs ha chiuso un round seed da 27 milioni di dollari, guidato da Khosla Ventures, con la partecipazione di Accel, Boldcap, Nexus Venture Partners, Premji Invest e Unbound. L'investimento mira a costruire un'AI affidabile per contesti ad alta criticità.

L'approccio tra LLM e verifica formale

L'approccio di Pramaana combina i Large Language Models (LLM) con un livello deterministico basato su LEAN, un linguaggio di verifica formale. Questo garantisce che ogni output AI sia vincolato a regole di dominio codificate, riducendo gli errori in settori come il diritto fiscale, la scoperta di farmaci e il contenzioso legale.

Ranjan Rajagopalan, CEO e cofondatore, ha dichiarato: “The world’s hardest problems are not unsolvable. They are unformalized.” Sottolineando l'importanza della formalizzazione per la risoluzione dei problemi, al di là della sofisticazione dell'LLM.

Collaborazioni strategiche per l'affidabilità

Pramaana Labs collabora con esperti di spicco: l’ex Commissario IRS Danny Werfel per il diritto fiscale, e professori di IIT Delhi, IIT Madras e UC Berkeley per cybersecurity e scoperta di farmaci. Questa strategia assicura che ogni dominio sia formalizzato e validato da specialisti, favorendo l'adozione in ambiti regolamentati.

La verifica formale come "infrastructural truth layer"

Pramaana sviluppa un'AI che “converte la conoscenza umana complessa in verità verificabile dalla macchina, dove ogni affermazione è fondata, tracciabile e difendibile.” L'obiettivo è trasformare la conoscenza normativa in specifiche eseguibili e verificabili, creando un'infrastruttura dove la fiducia è calcolata.

La piattaforma include il Domain Formalizer, che converte normative in specifiche formali, rileva contraddizioni (conflict detection) e simula scenari (policy simulation), migliorando qualità e sicurezza nella governance automatizzata.

Il futuro dell'AI: verificabile e responsabile

L'investimento di 27 milioni di dollari riflette la crescente domanda di un'AI che spieghi e giustifichi i propri output. Pramaana si distingue con soluzioni di AI affidabile e verificabile, cruciali per ridurre le "allucinazioni" degli LLM in settori ad alto rischio come il fiscale e il medico. La startup introduce un “compilatore” per le affermazioni AI, rendendo ogni output provato corretto, non solo plausibile.

Strategie per l'adozione e la crescita

Per la diffusione, Pramaana punterà su partnership con enti regolatori, studi legali e istituti di ricerca. L'integrazione del formal verification layer nei flussi LLM standard sarà essenziale, enfatizzando compliance e intelligenza verificabile per l'adozione in contesti regolamentati. L'azienda potrà sviluppare SDK o API formalizzate per integrarsi con LLM esistenti, espandendo la sua presenza nell'AI enterprise e contribuendo a definire standard per l'AI auditability nella governance dell'AI.

La sfida è culturale: trasformare l'AI da "black box" predittiva a sistema logico, provabile e affidabile, con impatti su fiducia, responsabilità e trasparenza. Il sostegno di Khosla Ventures conferma la fiducia nell'AI formalmente verificabile, indicando che l'AI del futuro dovrà essere provata.