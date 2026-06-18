Una class action è stata depositata il 18 giugno 2026 nel distretto centrale della California contro Rivian, accusata da proprietari dei modelli R1T e R1S di aver fatto false promesse riguardo le capacità di guida autonoma. I querelanti sostengono che l’azienda abbia promosso per oltre cinque anni il sistema Driver+ come capace di offrire guida hands-free ed eyes-off (livello 3 di autonomia) sui veicoli di prima generazione, pur essendo a conoscenza dell'impossibilità tecnica di tali funzionalità.

Le accuse: marketing ingannevole e responsabilità

La causa dettaglia una campagna di marketing nazionale in cui Rivian avrebbe falsamente dichiarato che il Driver+ sarebbe stato di serie su ogni veicolo di prima generazione, garantendo la guida hands-free, nonostante non fosse tecnicamente progettato per questo. I querelanti imputano a Rivian frode, negligenza nella rappresentazione e arricchimento ingiustificato, richiedendo un processo con giuria e l'assistenza degli studi legali Coleman Law e Tycko & Zavareei. Si menziona inoltre un precedente accordo da 250 milioni di dollari, siglato l'anno precedente, relativo a un'altra class action per l'aumento improvviso dei prezzi dei modelli R1.

Innovazione futura e divario generazionale

È importante sottolineare che solo i veicoli Rivian di generazione successiva, lanciati nel 2024, sono equipaggiati con l’“Autonomy Platform”, dotata di sensori e hardware avanzati. Questi modelli supportano la funzione “Universal Hands-Free”, resa disponibile tramite aggiornamento software e operativa su oltre 3,5 milioni di miglia di strade negli Stati Uniti e in Canada. Questo evidenzia un chiaro divario tra le promesse fatte per i modelli precedenti e le capacità effettive delle nuove generazioni.

Le ambizioni di Rivian nel panorama autonomo

In un contesto parallelo, il CEO di Rivian, RJ Scaringe, ha annunciato che entro la fine del 2026 l’azienda rilascerà un sistema di guida autonoma supervisionata (point-to-point), simile al Full Self-Driving di Tesla, destinato a tutti i veicoli Gen-2 e al nuovo modello R2.

La guida completamente hands-free ed eyes-off è prevista per il 2027. Queste dichiarazioni, pur collocandosi nel pieno della causa legale, delineano una roadmap concreta e impegni ufficiali verso tecnologie autonome di livello superiore, contrapponendosi alle accuse di promesse non mantenute per il passato.

Contesto competitivo e fiducia dei consumatori

Il caso Rivian si inserisce in un panorama più ampio, dove anche altre case automobilistiche, come Tesla, affrontano contestazioni da parte di consumatori e autorità regolatorie per il marketing dei sistemi Autopilot e Full Self-Driving. Il contrasto tra le promesse passate e il reale progresso tecnologico è cruciale non solo per l'immagine di Rivian, ma anche per la fiducia dei consumatori e la percezione generale sull'affidabilità delle tecnologie di guida autonoma.

La vicenda sottolinea come l'autonomia sia un percorso complesso, che richiede hardware, software, sicurezza normativa e comunicazione trasparente, ponendo Rivian di fronte alla sfida di bilanciare visione e realizzazione.