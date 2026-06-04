La piattaforma Ramp ha annunciato una raccolta fondi di 750 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 44 miliardi di dollari. Ciò evidenzia l'interesse degli investitori per le startup fintech che integrano l'intelligenza artificiale.

Crescita e innovazione nel settore

Il round, guidato da ICONIQ, GIC e Ontario Teachers' Pension Plan, con nuovi investitori (Goldman Sachs Alternatives, Morgan Stanley Investment Management), ha quasi triplicato la valutazione di Ramp. Con oltre un miliardo di dollari di fatturato annualizzato e flusso di cassa positivo, l'azienda serve più di 70.000 clienti (Visa, Uber, Shopify).

L'offerta si è estesa dalla gestione spese a pagamenti, rilevamento frodi, procurement e contabilità, integrando agenti AI per consolidare la posizione.

Il ruolo strategico dell'AI

Ramp ha creato una carta di credito aziendale per agenti AI e infrastrutture per monitorare l'utilizzo dei token AI. Ciò consente agli agenti pagamenti per conto degli utenti, cruciale per il controllo dei costi AI. Ad esempio, Uber ha limitato a 1.500 dollari per dipendente l'uso degli strumenti AI, esaurito il budget 2026 in quattro mesi. Ramp mira a generare nuove entrate gestendo tali spese.

Prospettive future e panorama competitivo

Ramp punta alla quotazione in borsa, senza tempistiche definite. Con oltre 3 miliardi di dollari di finanziamenti totali, si distingue per sostenibilità e innovazione.

Nel panorama competitivo, si confronta con Brex e Rippling, unendo gestione spese e infrastruttura tecnologica avanzata per una quota di mercato significativa. Il futuro del fintech è legato all'intelligenza artificiale, e Ramp dimostra come l'innovazione possa trasformare settori statici.