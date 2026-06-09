Il 9 giugno 2026, Rivian ha ufficialmente avviato le consegne del suo SUV elettrico mid-size R2. Questo modello è stato definito da RJ Scaringe, fondatore e CEO dell'azienda, come l'elemento più importante mai lanciato finora, cruciale per la transizione verso volumi di mercato più ampi e l'adozione della guida autonoma.

Lancio e Prime Consegne

Le prime unità dell'R2 sono state consegnate ai clienti paganti martedì 9 giugno 2026, segnando un passaggio cruciale per Rivian verso la produzione su larga scala. Il modello debutta con un prezzo di lancio di circa 58.000 dollari.

Versioni più accessibili, con costi inferiori ai 50.000 dollari e una versione entry-level da circa 45.000 dollari, sono previste per il 2027.

Obiettivi di Produzione e Scalabilità

L'azienda mira a consegnare tra le 20.000 e le 25.000 unità dell'R2 entro la fine del 2026. Se questo obiettivo sarà raggiunto, l'R2 si posizionerà tra i lanci di veicoli elettrici con la più rapida diffusione nella storia degli Stati Uniti. La produzione è già in corso presso lo stabilimento di Normal, Illinois, e un'accelerazione è attesa nella seconda metà dell'anno.

Espansione Produttiva in Georgia

Parallelamente, Rivian sta pianificando l'espansione della sua capacità produttiva con un nuovo impianto in Georgia.

Sebbene inizialmente previsto per il 2026, l'avvio della produzione presso il sito di Stanton Springs North è ora atteso per il tardo 2028. Questo stabilimento avrà una capacità annua iniziale di 300.000 veicoli, rappresentando un aumento del 50% rispetto ai piani originali.

R2 come Piattaforma per Robotaxi

L'R2 non si configura solo come un modello più accessibile, ma è anche considerato da Rivian la piattaforma fondamentale per future funzionalità autonome e per il servizio di robotaxi. Una partnership da 1,25 miliardi di dollari con Uber prevede la produzione di fino a 40.000 R2 specificamente destinati alla mobilità autonoma, con le prime implementazioni pianificate per il 2028.

Strategia a Lungo Termine

La strategia complessiva di Rivian appare chiara e orientata al lungo termine: consolidare la produzione negli Stati Uniti, diversificare l'offerta con modelli più economici e prepararsi per il futuro della mobilità autonoma. La tempestività delle consegne, già avviate con una visione di mercato di massa, e l'espansione produttiva delineano un percorso ambizioso che, nei prossimi due anni, potrebbe trasformare Rivian da startup in un protagonista globale. Il successo delle consegne dell'R2 nel 2026 rappresenterà un primo, cruciale test. Se i volumi previsti saranno confermati, la capacità produttiva diventerà rapidamente il motore della crescita in ambito ambientale, tecnologico e commerciale per il marchio statunitense.