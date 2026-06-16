Rivian, il produttore di veicoli elettrici, ha annunciato una significativa riduzione del personale, che coinvolge meno del 2% della sua forza lavoro. La decisione giunge una settimana dopo l'avvio delle consegne del SUV R2. L'iniziativa mira a migliorare l'efficienza e si inserisce in un piano di ristrutturazione avviato dal 2024, con precedenti ondate di licenziamenti.

Strategia di efficienza e obiettivi di profitto

I tagli hanno interessato principalmente i dipartimenti di servizio e i ruoli a contatto con la clientela, quali vendite e marketing.

Questa mossa rientra nella strategia di Rivian per raggiungere un margine di profitto entro il 2027. L'azienda ha però posticipato tale obiettivo a causa degli ingenti investimenti nello sviluppo di tecnologie per veicoli autonomi.

Rivian ha già affrontato diversi cicli di licenziamenti nell'ultimo anno, cercando di ottimizzare le operazioni per una crescita sostenibile. Alla fine del 2025, Rivian contava circa 15.200 dipendenti. Queste riduzioni giungono mentre l'azienda si prepara al lancio su larga scala dell'R2, modello cruciale per le sue finanze e la posizione di mercato.

Il ruolo cruciale del SUV R2 nel futuro di Rivian

Il SUV R2, con un prezzo iniziale di circa 58.000 dollari, è considerato chiave per il successo futuro di Rivian.

Offre opzioni di leasing competitive rispetto ai predecessori R1S e R1T, che possono costare fino a 100.000 dollari. Il riscontro iniziale è stato positivo, con circa la metà dei clienti che ha optato per il leasing. Il vice presidente delle vendite, Gary Gaines, ha notato la preferenza per il leasing, data dal minore impatto finanziario iniziale.

Le vendite dei modelli precedenti, R1S e R1T, hanno registrato una flessione rispettivamente del 15% e del 4% rispetto all'anno precedente. Ciò sottolinea la necessità per Rivian di concentrarsi su modelli più accessibili come l'R2, per riconquistare e ampliare la clientela in un mercato competitivo.

L'impatto strategico dell'investimento di Uber

L'annuncio dei tagli coincide con la notizia che Uber prevede di investire fino a 1,25 miliardi di dollari in Rivian e di acquistare fino a 50.000 SUV R2.

Questi veicoli saranno destinati allo sviluppo di una flotta di robotaxi. Questo accordo rappresenta un impulso strategico significativo, fornendo capitale e un canale di vendita che potrebbe stabilizzare le entrate a lungo termine.

L'espansione di Rivian verso nuove opportunità, come veicoli autonomi e flotte di ride-sharing, riflette una volontà di adattamento ai cambiamenti dinamici nel settore dei trasporti. La partnership con Uber potrebbe ampliare le prospettive di Rivian, riducendo la dipendenza dalle vendite dirette ai consumatori e aprendo nuove vie di crescita.

In sintesi, l'evoluzione del modello di business di Rivian, con tagli strategici e importanti collaborazioni, è un segnale della sua determinazione a perseguire efficienza operativa e nuove direzioni di crescita in un mercato competitivo.