La corsa alla mobilità autonoma ha un nuovo leader. Un innovativo sistema di valutazione, il Road to Autonomy Index, sviluppato dalla startup Autnmy AI, ha rivelato la dominanza cinese nel settore dei robotaxi. La classifica, aggiornata ogni dodici ore e pubblicata il 21 giugno 2026, vede Baidu Apollo Go in testa, superando giganti come Waymo. Seguono Pony.ai e WeRide, mentre Tesla si posiziona al quinto posto.

Il Road to Autonomy Index: un nuovo standard

L'indice di Autnmy AI offre una risposta strutturata alla domanda su chi stia realmente vincendo la competizione.

Questo sistema di benchmarking analizza in tempo reale scalabilità, sicurezza, brevetti, partnership commerciali e produzione dei robotaxi. L'approccio supera i confronti approssimativi basati su demo o capitali investiti, introducendo una valutazione quantitativa da fonti istituzionali affidabili, come statistiche federali sulla sicurezza, dichiarazioni SEC e database pubblici. Ciò garantisce una fotografia dinamica e multidimensionale della competitività delle tecnologie robotaxi.

La leadership cinese e i suoi fattori

La posizione di Baidu Apollo Go al vertice è frutto di un modello che combina avanzamenti tecnici con un'ampia diffusione su strada e una robusta operatività. La Cina ha creato un ambiente favorevole, caratterizzato da regolamentazione di supporto, sostegno statale e infrastrutture di smart city, che hanno permesso di trasformare l'innovazione in implementazione su larga scala.

Waymo, pur mantenendo un vantaggio in termini di maturità tecnica e sicurezza percepita, si trova ora a inseguire sul fronte della diffusione.

Espansione globale e numeri a confronto

Aziende cinesi come WeRide, Pony.ai e Baidu adottano una strategia "asset-light" per esportare il modello robotaxi in numerosi Paesi. WeRide ha registrato un fatturato di circa 20,6 milioni di dollari nel 2025 (+209% su base annua). Pony.ai prevede una flotta di oltre 3.000 veicoli nel 2026, destinando il 20-30% al mercato estero, evidenziando una chiara ambizione di espansione globale. I dati mostrano un divario di scala: a fine 2025, Apollo Go aveva completato oltre 6 milioni di corse in dieci città cinesi, contro circa 1 milione di corse di Waymo in tre città.

Sfide e dinamiche della competizione

Nonostante la crescita, entrambe le potenze hanno affrontato criticità. Nell'aprile 2026, un problema tecnico ha immobilizzato circa cento robotaxi di Baidu a Wuhan. Nel maggio 2026, Waymo ha richiamato 672 veicoli per un difetto software, sottolineando le sfide intrinseche alla sicurezza e all'affidabilità. La competizione tra Stati Uniti e Cina si articola su due fronti: l'innovazione e la maturità tecnica statunitense (Waymo, Tesla) contro la capacità cinese di industrializzare e distribuire su larga scala, integrando le infrastrutture. L'indice di Autnmy AI conferma il primato attuale di Baidu Apollo Go, ma il duello resta aperto. Waymo si distingue per affidabilità, mentre Pony.ai e WeRide anticipano l'espansione internazionale. Sarà cruciale monitorare l'evoluzione normativa, la sicurezza e la produttività tecnologica per il futuro della mobilità autonoma.