Nel dinamico panorama dell'intelligenza artificiale in India, Sarvam si afferma come il più recente unicorno nazionale. Un round di Serie B da 234 milioni di dollari, guidato da HCLTech, consolida la sua posizione come piattaforma di AI sovrana, specificamente progettata per le lingue e i contesti d'uso indiani. La valutazione di Sarvam ha raggiunto 1,5 miliardi di dollari, rafforzando la sua leadership nel mercato locale.

Il Finanziamento Strategico e la Valutazione da Unicorno

Il 15 giugno 2026, è stato annunciato il completamento del round di Serie B, con Sarvam che ha raccolto 234 milioni di dollari.

Di questi, 150 milioni di dollari provengono da HCLTech, investitore strategico di riferimento. Il round, ancora in fase di completamento, è previsto raggiungere i 300 milioni di dollari, confermando la valutazione post-money di Sarvam a circa 1,5 miliardi di dollari.

Visione e Modelli Open Source per l'India

Fondata nel 2023 da Vivek Raghavan e Pratyush Kumar, ex AI4Bharat all'IIT Madras, Sarvam ha rapidamente lanciato i suoi modelli open source Sarvam-30B e 105B. Questi sono ottimizzati per le esigenze linguistiche e applicative indiane, riflettendo l'impegno dell'azienda a costruire un'attività AI completa, dallo sviluppo di modelli all'infrastruttura di inferenza e alle applicazioni aziendali.

L'Importanza Strategica dell'AI Sovrana

L'investimento in Sarvam sottolinea il crescente interesse per le capacità di AI indipendenti, cruciali per l'India che mira a ridurre la dipendenza da fornitori esteri. La strategia di Sarvam di creare modelli su misura per le lingue e i casi d'uso indiani, in settori chiave come bancario, assicurativo, governativo e difesa, è un pilastro di questa sovranità tecnologica.

La Partnership con HCLTech e le Prospettive Future

L'investimento di HCLTech è una partnership strategica: combinando i modelli di Sarvam con le relazioni aziendali, la forza lavoro ingegneristica e gli asset software di HCLTech, si creeranno prodotti AI innovativi per aziende e governi.

I fondi supporteranno la ricerca su modelli AI di nuova generazione (agentici, codifica, cybersecurity) e l'espansione dell'infrastruttura di calcolo e delle implementazioni.

Sarvam nel Contesto del Mercato AI Indiano

L'India è un mercato AI primario, il secondo più grande dopo gli Stati Uniti. Nonostante ciò, pochi contendenti emergono nei modelli AI di frontiera a causa di costi di calcolo elevati e capitali limitati. Sarvam si distingue come una delle poche aziende impegnate nella costruzione di modelli fondamentali sviluppati localmente. Mentre altri attori, come Krutrim, si riorientano verso i servizi cloud, Sarvam mantiene il focus su modelli open source e partnership strategiche.

La leadership di Sarvam stimolerà altri operatori a sviluppare modelli linguistici territoriali, innalzando gli standard di performance e accessibilità nell'AI indiana.

Questo round non solo conferisce a Sarvam lo status di unicorno, ma le offre l'opportunità di plasmare un'intelligenza artificiale radicata nel contesto indiano, posizionandola come protagonista influente dell'AI globale nel 2026.