Sam Bankman-Fried, co-fondatore di FTX, ha ufficialmente inoltrato una richiesta di grazia presidenziale a Donald Trump. Questa mossa significativa arriva mentre Bankman-Fried sta scontando una condanna a 25 anni di prigione per frode e riciclaggio di denaro, come confermato dal sito dell'Ufficio del Procuratore per le Grazie del Dipartimento di Giustizia. La richiesta si inserisce in un contesto politico e finanziario in fermento, considerando che Trump ha concesso centinaia di grazie durante il suo secondo mandato presidenziale, molte delle quali a individui coinvolti in reati finanziari.

La condanna e le accuse

Bankman-Fried è stato condannato nel marzo 2024, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver orchestrato una vasta frode che, secondo le imputazioni, ha sottratto oltre 8 miliardi di dollari ai clienti. Il giudice distrettuale Lewis Kaplan ha imposto una pena detentiva di 25 anni, accompagnata da una confisca di 11 miliardi di dollari, evidenziando la gravità del reato e l'ampio impatto sulle vittime. Nonostante la sentenza, Bankman-Fried continua a dichiararsi innocente, sostenendo che FTX abbia affrontato una crisi di liquidità piuttosto che un'insolvenza fraudolenta e che la sua persecuzione sia stata influenzata da pregiudizi politici.

Le strategie per la clemenza

Nel tentativo di ottenere la grazia, Bankman-Fried ha intrapreso una campagna pubblica, che ha incluso la pubblicazione di post pro-Trump su piattaforme social come X e interviste rilasciate dal carcere. I suoi genitori, entrambi professori a Stanford, hanno attivamente esplorato diverse opzioni di clemenza, avvalendosi dell'assistenza di avvocati con forti legami con l'ex Presidente Trump sin dall'inizio del 2025. Tuttavia, Trump ha espressamente escluso la possibilità di concedere la grazia a Bankman-Fried, raggruppandolo tra quelle figure che non ha intenzione di aiutare.

Il panorama delle grazie presidenziali e il caso FTX

Storicamente, Trump ha concesso grazie a numerosi individui coinvolti in crimini finanziari, inclusi alcuni personaggi di spicco nel settore delle criptovalute, come Ross Ulbricht e il fondatore di Binance, CZ.

Tuttavia, la situazione di Bankman-Fried si presenta particolarmente complessa e controversa, data la portata senza precedenti della frode e il continuo processo di recupero dei fondi da parte degli utenti di FTX. Recentemente, è stato restituito oltre il 100% delle richieste di rimborso dei clienti statunitensi, con una quarta distribuzione di 2,2 miliardi di dollari nel marzo 2026, suggerendo un miglioramento della situazione finanziaria dell'azienda, ma senza risolvere la questione della colpevolezza di Bankman-Fried.

Mentre l'appello contro la condanna di Bankman-Fried prosegue, il Dipartimento di Giustizia seguirà le procedure standard nella revisione della domanda di grazia. Nonostante ciò, al momento, non è emerso alcun segnale di un possibile cambiamento di prospettiva da parte dell'attuale amministrazione, rendendo un significativo sollievo giudiziario improbabile nel breve termine. Questo caso continua a catalizzare l'attenzione pubblica e a sollevare importanti interrogativi sull'efficacia e l'etica dell'uso delle grazie presidenziali in situazioni di tale gravità.