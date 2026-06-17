Anthropic sta vivendo un periodo di notevole successo commerciale, nonostante le crescenti tensioni con l’amministrazione Trump. I dati forniti da Ramp rivelano che la controversia legata ai modelli Mythos 5 e Fable 5 non ha rallentato la crescita dell’azienda nel settore business. Al contrario, sembra averne amplificato l’immagine di potenza scientifica, alimentando un’aura di innovazione e, paradossalmente, di “pericolo” che ne rafforza l’attrattiva sul mercato.

Crescita e adozione nel settore business

A maggio, Anthropic ha superato OpenAI nella quota di mercato relativa alle spese aziendali, raggiungendo il 41% contro il 39,5% della concorrente.

Questo dato evidenzia una crescita significativa, con un aumento di 2,5 punti percentuali nelle sottoscrizioni AI a pagamento da parte delle imprese. Sebbene l’impatto finanziario esatto della rimozione dei modelli Mythos 5 e Fable 5 non sia stato quantificato, i clienti continuano a investire massicciamente nei modelli Opus, specialmente dopo il rilascio della versione 4.8. L’economista Ara Kharazian di Ramp ha suggerito che il divieto governativo potrebbe persino favorire Anthropic, rafforzandone il prestigio e l’attrattiva.

Il contesto del blocco governativo

Il 12 giugno 2026, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha emesso una direttiva di controllo alle esportazioni, richiedendo ad Anthropic di sospendere l’accesso ai modelli Mythos 5 e Fable 5 a tutti i cittadini stranieri, inclusi i dipendenti dell’azienda.

Non essendo possibile applicare la restrizione in modo selettivo, Anthropic ha deciso di disabilitare i modelli per tutti gli utenti, giustificando la scelta come necessaria per conformarsi. L’azienda ha espresso il proprio disaccordo con la valutazione governativa, definendo il rischio di bypass come «narrow, non-universal» e la decisione come frutto di un «malinteso», assicurando di essere al lavoro per ripristinare l’accesso il prima possibile.

Implicazioni per l’IPO e la governance dell’AI

La sospensione dei modelli più avanzati giunge in un momento cruciale per Anthropic, impegnata nei preparativi per la sua IPO. Le restrizioni potrebbero influenzare le stime sui ricavi ricorrenti annuali, previsti a 47 miliardi di dollari per quest’anno.

Questo episodio solleva anche interrogativi più ampi sulla governance globale dell’AI: la prima imposizione diretta su modelli di intelligenza artificiale, anziché su hardware o chip, rischia di creare un precedente per future fratture tecnologiche tra le nazioni.

Un paradosso strategico per Anthropic

Nel paradosso del momento, la controversia potrebbe trasformarsi in un driver commerciale. L’etichetta di «modello troppo pericoloso» ha generato un’onda di notorietà e prestigio, particolarmente apprezzata nel segmento business che valorizza l’efficacia di strumenti come Claude Code e i modelli Opus. Così, mentre l’accesso a Mythos 5 e Fable 5 è temporaneamente sospeso, la domanda per i prodotti disponibili continua a crescere.

Un brand percepito come all’avanguardia, nonostante o proprio grazie alle tensioni istituzionali, può stimolare fiducia e desiderio tra i clienti aziendali.

Lo scenario di governance e geopolitica resterà determinante per il futuro di Anthropic. Il dialogo con le autorità, l’evoluzione delle politiche di esportazione e la competitività sulle funzionalità di frontiera saranno variabili cruciali per la capacità dell’azienda di emergere nel periodo post-IPO. Tuttavia, per ora, i numeri suggeriscono che la tensione istituzionale non ha arrestato l’adozione dei suoi prodotti, ma l’ha potenzialmente amplificata, consolidando la sua posizione nel mercato.