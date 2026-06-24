In una svolta strategica che ridefinisce il suo approccio al mercato dei veicoli elettrici, Slate, il produttore del pickup EV essenziale, ha annunciato un cambiamento significativo nella sua strategia per le batterie. L'azienda ha eliminato l'opzione del pacco da 240 miglia, ma ha contemporaneamente potenziato l'autonomia standard da 150 a 205 miglia. Questa decisione, che coincide con la rivelazione del prezzo di partenza di 24.950 dollari (escluse spese di destinazione, tasse e altri oneri), è il risultato di un'attenta valutazione delle dinamiche di mercato e delle innovazioni tecnologiche.

La Transizione da NMC a LFP: Economia e Politica

Inizialmente, Slate aveva optato per celle NMC (nickel-manganese-cobalto), apprezzate per l'elevata densità energetica e la maggiore autonomia. Tuttavia, i costi elevati di nichel e cobalto rendevano questa soluzione onerosa, specialmente per un veicolo posizionato in una fascia di prezzo così competitiva. La scelta è quindi ricaduta sulla chimica LFP (litio-ferro-fosfato), che, pur offrendo una densità energetica inferiore, è circa il 40% più economica. Il vantaggio economico deriva dall'uso di ingredienti a basso costo come il ferro, che sostituisce nichel e cobalto nel catodo. Le batterie LFP, inoltre, presentano una maggiore resistenza alla degradazione, consentendo ricariche quotidiane al 100% senza particolari preoccupazioni.

Precedentemente, la catena di approvvigionamento LFP, concentrata in Cina, impediva ai veicoli che ne facevano uso di qualificarsi per il credito d'imposta federale di 7.500 dollari. Tale incentivo era riservato solo alle batterie prodotte con materiali di origine domestica o provenienti da paesi con accordi di libero scambio con gli Stati Uniti. L'approvazione del "One Big Beautiful Bill Act" ha poi eliminato tali vincoli, riaprendo la strada ai produttori cinesi e consentendo a Slate di attuare il cambio di strategia.

Innovazione e Produzione Locale: La Scelta di Gotion

Per la fornitura delle celle LFP, Slate ha stretto una partnership con l'azienda Gotion, con sede a Hefei. Le celle saranno prodotte in un nuovo stabilimento in Illinois, una scelta strategica che offre notevoli vantaggi.

La vicinanza all'impianto di produzione di Slate in Indiana riduce significativamente i costi logistici e rafforza la supply chain domestica, contribuendo a un maggiore controllo sulla produzione e sulla qualità.

Cruciale per questa transizione è l'adozione della tecnologia cell-to-pack. Mentre in passato le celle venivano assemblate in moduli e poi nel pacco, il sistema cell-to-pack integra le batterie rigide (prismatiche o cilindriche) direttamente nel pacco. Questo approccio semplifica i passaggi di produzione, riduce il peso e aumenta la densità energetica volumetrica, caratteristiche particolarmente vantaggiose per un EV compatto come il pickup Slate.

Autonomia e Prestazioni: Un Compromesso Ottimale

Grazie alla chimica LFP e al nuovo pacco batteria da 65 kWh, l'autonomia della versione base del pickup Slate è salita a 205 miglia. Questa scelta ha comportato una lieve riduzione della potenza del motore, da 201 HP a 181 HP, mantenendo comunque un'accelerazione 0-60 mph in circa 8 secondi. Slate ha valutato che un'autonomia di 205 miglia rappresenta un compromesso ottimale tra un prezzo contenuto e una capacità di percorrenza adeguata per la maggior parte degli utenti. Sebbene le LFP non eguaglino le NMC in densità energetica assoluta, le varianti moderne hanno ridotto il divario, rendendole una scelta sempre più valida.

LFP: Il Futuro dei Veicoli Elettrici Accessibili

L'adozione delle celle LFP da parte di Slate si inserisce in una tendenza più ampia dell'industria automobilistica, che vede un crescente interesse per questa chimica per la produzione di veicoli elettrici più economici e accessibili. Altri costruttori stanno esplorando alternative come le batterie LMR (lithium manganese-rich) per bilanciare costi, autonomia e sostenibilità. Le batterie LFP sono sempre più considerate la scelta ideale per veicoli destinati all'uso quotidiano e per le flotte urbane, dove il costo inferiore e la durabilità sono fattori prioritari rispetto all'autonomia estrema.

In sintesi, la scelta di Slate riflette una convergenza tra economia, politiche industriali e ingegneria pragmatica.

La chimica LFP consente di contenere i costi, aumentare l'autonomia effettiva e semplificare la costruzione del pacco batteria, segnando un passo concreto verso la democratizzazione degli EV nel mercato statunitense.