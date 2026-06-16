Snap ha svelato ufficialmente i suoi smart glasses di nuova generazione, denominati “Specs”, il 16 giugno 2026, durante l’evento AWE di Long Beach. È il primo modello destinato ai consumatori dopo anni di prototipi riservati agli sviluppatori. Il prodotto si posiziona fin da subito in una fascia premium, con un prezzo di listino di 2.195 USD. I pre-ordini sono già aperti con un deposito rimborsabile di 200 USD, e le spedizioni sono previste per l'autunno in USA, Regno Unito e Francia.

Visivamente, gli Specs si presentano come occhiali tradizionali, ma con una struttura leggermente più robusta.

Questa scelta di design integra tutta la computazione nel dispositivo, eliminando accessori esterni o cavi. Il cuore tecnologico degli Specs è costituito da due processori Snapdragon, alimentati da una batteria che offre quattro ore di autonomia continua, estendibile fino a 20 ore grazie alla custodia di ricarica inclusa.

Funzionalità avanzate e intelligenza contestuale

Le capacità degli Specs vanno oltre la semplice realtà aumentata. Offrono giochi multiplayer, inclusi quelli con “EyeConnect” (attivato dal contatto visivo tra utenti). È possibile anche riprodurre video, grazie a un display che offre un campo visivo di 51 gradi e 16 milioni di colori, e registrare filmati in modalità POV. Le funzioni di produttività includono la navigazione web, l'accesso ad applicazioni e la gestione delle email.

Una delle caratteristiche più innovative è l'AI contestuale: puntando lo sguardo su un oggetto e formulando una domanda, l'assistente integrato è in grado di fornire informazioni pertinenti, evidenziando il ruolo centrale dell'intelligenza artificiale in questo dispositivo.

Design, peso e confronto sul mercato

Gli Specs sono disponibili in due taglie: un modello da 47 mm (~132 grammi) e uno da 52 mm (~136 grammi). Sono più pesanti dei Meta Ray-Ban (

Privacy e posizionamento strategico

La privacy degli utenti è un aspetto fondamentale: un indicatore LED si illumina durante la registrazione, e gli utenti mantengono il controllo completo sui propri dati, potendo gestirne l'archiviazione, la sincronizzazione e la cancellazione.

Il prezzo elevato, oltre 2.000 USD, li destina a un target di nicchia: appassionati, sviluppatori e studi creativi. Gli Specs entrano in un mercato competitivo in rapida evoluzione, dove Meta è già presente con la sua serie Ray-Ban AR e Google ha annunciato una nuova linea di occhiali basati su AI. L'intero settore AR fatica a trasformare l'interesse in domanda profittevole. Anche i leader di mercato, come Meta, registrano perdite nelle loro divisioni AR, e Snap stessa ha dovuto affrontare volatilità azionaria, un calo dell'engagement degli utenti in Nord America e recenti licenziamenti.

Prospettive future e la sfida del mercato

Il lancio degli Specs rappresenta un momento cruciale per Snap e per l'intero settore della realtà aumentata, segnando una transizione da esperimenti riservati agli sviluppatori a un prodotto destinato al grande pubblico.

La sfida è dimostrare che l'innovazione può generare domanda sostenibile, superando il prezzo. Con un design compatto, l'AI integrata, un'esperienza standalone e un'offerta immersiva, gli Specs incarnano una visione di AR più naturale e connessa al mondo reale. La risposta del mercato determinerà se l'innovazione prevarrà sul costo.