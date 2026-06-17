Solo il 16% degli americani ritiene che l’intelligenza artificiale avrà un impatto positivo sulla società nei prossimi vent’anni. Una percentuale ben maggiore, circa il 40%, prefigura invece esiti negativi, mentre il resto degli intervistati adotta una posizione neutra o incerta.

Scetticismo e mancanza di fiducia

Il sondaggio rivela uno scetticismo diffuso che va oltre la semplice apprensione tecnologica. Un’ampia maggioranza, il 67%, non crede che il governo degli Stati Uniti interverrà efficacemente con normative sull’IA. Inoltre, il 59% non ripone fiducia nelle aziende che sviluppano questa tecnologia, ritenendole incapaci di operare in sicurezza.

La percezione tra i giovani

Tra i più scettici figurano i giovani sotto i 30 anni: solo il 14% di loro ritiene che l’IA avrà un impatto positivo, una percentuale inferiore alla media generale. Questo dato evidenzia una disconnessione generazionale, con chi è più vicino ai trend digitali che esprime maggiore disagio o prudenza.

Uso quotidiano e fiducia: una dicotomia

Nonostante il sentiment prevalentemente negativo, l’utilizzo dell’IA prosegue concretamente. Circa un quarto degli americani dichiara di usare chatbot ogni giorno, principalmente per ricerca e lavoro. Tra gli strumenti più diffusi, il 44% utilizza ChatGPT, seguito da Gemini (24%), Copilot (17%) e MetaAI (14%), con percentuali inferiori per Grok, Claude e Character.ai.

Questa è una chiara dicotomia tra le necessità pratiche e la visione complessiva dell’impatto sociale.

Preoccupazioni confermate

Questi risultati sono in linea con una precedente analisi che ha mostrato come circa la metà degli americani si senta più preoccupata che entusiasta dell’uso crescente dell’IA nella vita quotidiana, a fronte di appena il 10% che si dichiara più entusiasta. Le principali aree di timore riguardano la creatività, le relazioni interpersonali e, più in generale, gli effetti sulla coesione sociale.

Sviluppo rapido e regolamentazione lenta

Un ulteriore sondaggio evidenzia che il 71% degli americani ritiene che lo sviluppo dell’IA stia procedendo troppo rapidamente e che la società non sarà in grado di tenere il passo con le normative necessarie.

Questi timori, condivisi trasversalmente tra i diversi orientamenti politici, riflettono una percezione nazionale di un divario crescente tra innovazione e governance.

In sintesi, la percezione dell’intelligenza artificiale tra la popolazione americana è oggi caratterizzata da una netta sfiducia: solo il 16% crede in un impatto positivo, mentre la maggioranza teme conseguenze negative o esprime incertezza. Il divario tra l’uso quotidiano e la fiducia dimostra come gli strumenti basati su IA siano ormai parte integrante della vita, ma siano accompagnati da riserve diffuse. È evidente la necessità di una risposta normativa e culturale che colmi il divario tra percezione e utilità, promuovendo maggiore trasparenza da parte di istituzioni e aziende. Fino a quando i cittadini, in particolare i più giovani, non percepiranno l’intelligenza artificiale come un alleato sicuro e controllabile, il sentiment negativo rischia di consolidarsi.