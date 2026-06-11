Il debutto in Borsa di SpaceX, atteso per il 12 giugno 2026, solleva un interrogativo cruciale sulla reale detenzione delle azioni della società. Molti investitori che hanno partecipato tramite Special Purpose Vehicles (SPV) multilivello non sapranno quanto possiedono finché non inizieranno a scadere i periodi di lock-up. Questa dinamica complessa evidenzia come il più grande IPO della storia possa rivelarsi una struttura contorta, con significative implicazioni per la trasparenza e la fiducia nei mercati privati. Gli investitori che hanno operato tramite SPV stratificati scopriranno la loro effettiva quota solo dopo il sollevamento dei vincoli di blocco.

Trasparenza e SPV multilivello: un nodo irrisolto

Il debutto pubblico di SpaceX non scioglie il mistero sugli effettivi beneficiari delle azioni. La partecipazione di molti investitori attraverso SPV stratificati, a volte fino a quattro o cinque livelli, ha creato una struttura altamente opaca. Questa mancanza di chiarezza impedisce di comprendere il reale flusso economico e i chiari rapporti di proprietà, lasciando molti investitori all'oscuro persino riguardo ai proprietari delle azioni del primo livello.

Lock-up a fasi: la verità si svela gradualmente

Le reali attribuzioni di azioni emergeranno solo dopo lo sblocco dei titoli detenuti dagli insider. Il primo SPV avrà 30 giorni per distribuire le azioni ai suoi investitori.

Tuttavia, per i livelli inferiori, i tempi si estenderanno progressivamente, arrivando fino a otto o nove mesi per chi si trova alla base della catena. Questa lunga attesa espone gli investitori a incertezza, a un potenziale rischio reputazionale e a difficoltà nell'esercitare qualsiasi forma di controllo sui propri investimenti.

Costi, abusi e il rischio di frodi

All'interno di questa complessa catena di SPV, il valore delle azioni può essere eroso da commissioni elevate, riducendo il rendimento percepito dell'investimento. Sussiste inoltre il timore che alcuni SPV possano essere gestiti da sponsor poco trasparenti o, in casi estremi, fraudolenti. L'episodio di Giovanni Pennetta, condannato per aver simulato allocazioni inesistenti in Anduril, è un esempio emblematico di tali rischi.

La carenza di un'adeguata due diligence da parte degli investitori nei livelli inferiori della catena aumenta la vulnerabilità a potenziali frodi, anche involontarie.

Il mercato secondario: un'area d'ombra da miliardi

Il mercato secondario, in cui operano gli SPV, è stato descritto come un "mercato ombra" con un valore stimato tra i 62,5 e i 120,9 miliardi di dollari nel 2025. SpaceX rappresenta un momento cruciale per far emergere le luci e le ombre di questo universo parallelo. Non si tratta di stabilire se emergeranno frodi, ma piuttosto di determinarne l'entità. Il debutto pubblico della società potrebbe quindi fungere da catalizzatore per una rivoluzione in termini di controllo, trasparenza e governance degli SPV.

Implicazioni per investitori e regolatori

Per chi ha investito in SPV multilivello, la lezione è chiara: la verifica dell'intera catena di SPV è essenziale per evitare il rischio di possedere meno azioni del previsto, o addirittura nessuna. La disfunzione strutturale di questi veicoli mette in discussione i modelli di governance interna, rendendo urgente l'adozione di regolamentazioni più stringenti nel mercato secondario e l'implementazione di pratiche più trasparenti da parte di sponsor e gestori.

Lo sblocco progressivo delle azioni, previsto nei prossimi mesi, si preannuncia come un test di legittimità per questi strumenti finanziari. Dalla chiarezza che emergerà dipenderà non solo il saldo economico di numerosi investitori, ma anche il livello di fiducia nel private equity e nei mercati emergenti. SpaceX, con i suoi record straordinari e le sue ambiziose promesse spaziali, potrebbe in realtà segnare l'inizio di una rivoluzione della trasparenza finanziaria.