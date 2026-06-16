Nel panorama finanziario globale, un nuovo attore ha catturato l'attenzione: SpaceX, che ha compiuto un balzo sorprendente superando la capitalizzazione di mercato di Amazon già al suo terzo giorno di trading pubblico. Questa ascesa straordinaria è stata in parte catalizzata da mosse strategiche, tra cui l'acquisizione di Cursor, un'azienda specializzata in vibe-coding, che ha ulteriormente rafforzato il potenziale di crescita dell'azienda.

La fulminea ascesa di SpaceX sui mercati

Il debutto di SpaceX sui mercati ha visto una capitalizzazione iniziale di circa 1.7 trilioni di dollari, generando un immediato e significativo interesse tra gli investitori.

La limitata disponibilità di azioni, con solo il 4% del capitale reso pubblico, ha contribuito a una notevole volatilità del titolo. In questo contesto dinamico, il valore dell'azienda ha toccato brevemente i 2.6 trilioni di dollari, superando per un momento Amazon. L'acquisizione della società di AI coding Cursor ha ulteriormente influenzato questa impennata, segnando un punto chiave nella strategia espansiva di SpaceX sotto la guida di Elon Musk, che ha recentemente riorganizzato la divisione di intelligenza artificiale dell'azienda.

Bilanci e ambizioni future

Nonostante la sua impressionante crescita di mercato, SpaceX ha registrato una perdita di 4.9 miliardi di dollari su un fatturato di 18.7 miliardi nell'anno precedente.

Questo dato contrasta nettamente con la performance di Amazon, che nel 2025 ha riportato profitti di 77.7 miliardi di dollari su ricavi di 717 miliardi. Ciononostante, gli investitori mostrano un forte interesse per le prospettive future di SpaceX, alimentate da nuovi flussi di reddito derivanti da accordi di leasing con giganti tecnologici come Anthropic e Google. Il primo giorno di trading delle opzioni ha visto un'intensa attività, indicando un marcato interesse speculativo. Le ambiziose proiezioni di ricavi di SpaceX, con l'obiettivo dichiarato da Elon Musk di raggiungere un trilione di dollari entro il 2030, alimentano le incertezze sul suo modello di business, pur essendo percepite da molti come parte di una "quarta rivoluzione industriale".

Acquisizioni strategiche e dinamiche di mercato

L'acquisizione di Cursor, specializzata in vibe-coding, si configura come una delle operazioni più rilevanti. Questa mossa mira non solo a potenziare le capacità tecniche di SpaceX, ma anche ad ampliare la sua offerta nel settore delle tecnologie emergenti. La reazione degli analisti è stata mista: mentre alcuni vedono un potenziale enorme, altri, come CFRA, hanno espresso scetticismo, assegnando un rating "sell" al titolo con un obiettivo di prezzo di 115 dollari. L'impennata azionaria di SpaceX è stata paragonata da Jim Cramer e altri esperti al fenomeno dei "memestock", richiamando alla mente episodi passati come il caso GameStop. Questo paragone evidenzia la necessità di una gestione attenta delle aspettative degli investitori e invita alla prudenza in un mercato caratterizzato da alta volatilità.

Il futuro di un colosso in evoluzione

La storica IPO di SpaceX non è solo un evento finanziario di rilievo, ma anche un simbolo della frenesia e delle immense potenzialità che definiscono l'attuale fase di trasformazione tecnologica globale. L'azienda, che ora include razzi riutilizzabili, Starlink, un laboratorio AI, una rete social e Cursor, dovrà dimostrare nei prossimi mesi la sua capacità di mantenere le promesse e consolidare questa nuova, elevata quotazione nel panorama finanziario mondiale.