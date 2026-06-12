Il 12 giugno 2026, SpaceX ha debuttato sul Nasdaq con un ingresso storico. Il titolo, fissato a 135 USD nell’IPO, è balzato a 150 USD (+11%). A mezzogiorno, ha raggiunto i 167 USD, un rialzo del 24-27% sul prezzo d’IPO. La capitalizzazione di mercato stimata tra 1,7 e 2,2 trilioni di dollari ha catapultato SpaceX tra le sei aziende più preziose degli Stati Uniti.

IPO da record e domanda eccezionale

L’IPO di SpaceX ha raccolto circa 75 miliardi di dollari vendendo 555,56 milioni di azioni a 135 USD, la più grande nella storia USA per capitali. La domanda ha superato i 250 miliardi di dollari, con un oversubscription di quasi quattro volte.

Nasdaq e FTSE Russell hanno modificato le regole per l’inclusione accelerata di SpaceX nei principali indici, favorendo l’adozione da parte dei grandi fondi.

Elon Musk e impatto finanziario

L’eccezionale debutto ha avuto un impatto diretto sul patrimonio di Elon Musk, portando la sua ricchezza globale a livelli record. Ha generato ricchezza anche per dipendenti e primi investitori.

Effetti sul mercato e settori correlati

Il contesto finanziario è stato influenzato da fattori geopolitici: i future azionari USA sono saliti dopo segnali di un possibile accordo in Medio Oriente, riducendo le tensioni e favorendo la propensione al rischio. Altri titoli del settore spaziale hanno beneficiato: Rocket Lab e Intuitive Machines hanno guadagnato il 7%, Planet Labs il 3,7%.

Fondi legati all’innovazione come Fundrise Innovation Fund e Destiny Tech100 hanno registrato rialzi del 6,6% e dell’11,4%.

Prospettive e sfide future

Nonostante l’entusiasmo, si invita alla cautela. SpaceX resta in perdita; la diluizione del flottante può aumentare la volatilità. La sostenibilità dipenderà dalla trasformazione di progetti futuri (centri dati orbitali, Starlink, AI) in ritorni concreti. L’IPO ha acceso un dibattito sulla concentrazione della ricchezza. L’introduzione anticipata negli indici promette ulteriore domanda istituzionale. Il mercato attende la fine del lock-up period e le trimestrali per confermare i fondamentali. L'ingresso in borsa di SpaceX dichiara spazio e AI la nuova frontiera d'investimento. Il successo dipenderà dalla capacità di tradurre la visione in crescita sostenibile.