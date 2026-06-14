Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto ad annunciare un divieto sull'uso dei social media per i minori di 16 anni, una misura che si ispira al modello “Australia plus”. L'annuncio, atteso per lunedì, mira a introdurre restrizioni significative su piattaforme come TikTok, Instagram e X, con l'obiettivo primario di proteggere i bambini e gli adolescenti dai contenuti dannosi e dalle dinamiche di dipendenza online.

Il modello "Australia plus" e le piattaforme coinvolte

Il provvedimento del Regno Unito ricalcherà il sistema australiano, estendendo il divieto a un'ampia gamma di servizi.

Tra le piattaforme inaccessibili ai minori di 16 anni figurano TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch e Kick. Questo approccio non si limiterà ai soli social media: per altre applicazioni, come quelle di gioco, verranno disabilitate funzionalità rischiose, quali la chat con sconosciuti. L'intento è salvaguardare i ragazzi dall'esposizione a contenuti inappropriati e dalle meccaniche di "infinite scroll" che favoriscono la dipendenza, spesso con effetti negativi sulla salute mentale.

Restrizioni aggiuntive per gli adolescenti fino ai 18 anni

Lo schema normativo prevede ulteriori limitazioni per la fascia di età 16-18 anni. Per questi adolescenti, saranno imposti limiti orari all'utilizzo dei social, con un focus sulla prevenzione del "late-night scrolling".

Sarà inoltre proibito l'accesso a chatbot romantico-sessuali basati su intelligenza artificiale. Tali misure sono pensate per ridurre l'esposizione a interazioni potenzialmente nocive e a contenuti sensibili.

Quadro normativo, contesto e critiche

Il governo britannico intende avvalersi dei poteri regolatori esistenti, ma potrebbe rendersi necessaria nuova legislazione specifica. La decisione giunge in un momento di crescente dibattito sugli effetti dei social media su adolescenti e bambini, ricevendo un ampio sostegno pubblico, con una significativa maggioranza di genitori a favore di un intervento incisivo per la sicurezza dei minori sul web. Nonostante ciò, il provvedimento ha sollevato obiezioni significative.

I critici sottolineano i potenziali rischi di violazione della privacy e la possibilità di isolamento sociale dei giovani, oltre a dubbi sull'effettiva efficacia nel migliorare il benessere mentale. Il Regno Unito segue l'esempio australiano, dove il divieto è entrato in vigore a dicembre 2025, mostrando come molte piattaforme abbiano iniziato a cancellare gli account dei minori. Tuttavia, persistono sfide legate al superamento delle barriere tecnologiche, come l'uso di VPN. La normativa britannica dovrà integrare strumenti tecnici robusti e bilanciare protezione e libertà digitali. L'approvazione di questo provvedimento segnerà un punto di svolta nella politica digitale del Regno Unito, posizionando il paese tra i leader globali nella lotta contro i contenuti tossici e le strategie algoritmiche di engagement dirette ai minori.