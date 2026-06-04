La Tangenziale di Napoli ha ufficialmente ottenuto la certificazione come prima Smart Road italiana, un riconoscimento che ne conferma l'avanguardia nell'adozione di tecnologie digitali per il monitoraggio, la gestione del traffico e la comunicazione con i veicoli connessi. La certificazione, in linea con i requisiti del Decreto Ministeriale 70/2018, è stata consegnata il 4 giugno 2026 dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Tullio Ferrante, ai rappresentanti del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Questo traguardo posiziona la Tangenziale di Napoli all'avanguardia nel panorama nazionale, trasformandola in un'infrastruttura stradale intelligente.

Una Smart Road, secondo il MIT, è dotata di tecnologie avanzate per la digitalizzazione del monitoraggio degli asset, l'ottimizzazione della gestione del traffico e la comunicazione in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Una rete capillare di sensori lungo il tracciato e sofisticate piattaforme tecnologiche centrali raccolgono dati e generano automaticamente informazioni cruciali, condivise istantaneamente con gestori e veicoli, migliorando sicurezza e fluidità della circolazione.

Durante la cerimonia di consegna, i rappresentanti del MIT hanno effettuato un sopralluogo operativo presso la sede di Tangenziale di Napoli (Tana). In questa occasione, sono state illustrate nel dettaglio le innovative soluzioni tecnologiche implementate, evidenziando il loro ruolo fondamentale nella gestione dinamica e intelligente dell'arteria stradale.

Il partenariato e i protagonisti

Il progetto che ha condotto a questa importante certificazione è frutto di una sinergia tra diverse entità. Hanno partecipato attivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), la Tangenziale di Napoli – società del Gruppo Autostrade per l’Italia – e il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST). Fondamentale il contributo di Movyon, polo tecnologico del Gruppo Aspi. Al sopralluogo erano presenti figure istituzionali e dirigenziali di rilievo: il Direttore generale per le Autostrade del MIT, Sergio Moschetti; il Direttore generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici del Ministero e Presidente dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per il veicolo connesso e a guida automatica, Francesco Baldoni; e l’Amministratore Delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa.