La startup di robotica AI Theker, con sede a Barcellona, ha ottenuto un finanziamento di 85 milioni di dollari, qualificandosi come il più grande round di Serie A nella robotica europea. L'operazione è stata guidata dalla società americana di venture capital CRV, con la partecipazione di investitori di rilievo quali Samsung e Aglaé Ventures, legata al presidente di LVMH, Bernard Arnault. Questo round rappresenta un passo fondamentale per Theker nel panorama delle tecnologie robotiche.

Robot industriali: la visione di Theker per la flessibilità

Theker si distingue per lo sviluppo di robot industriali generici e riconfigurabili.

A differenza dei tradizionali robot umanoidi con forme fisse, le macchine Theker offrono modularità in mani, braccia e configurazione. Questa flessibilità consente loro di svolgere diverse mansioni, come il confezionamento di pacchi o la gestione di bottiglie, adattandosi a vari contesti industriali senza complesse riprogettazioni.

Strategia di implementazione e partnership chiave

L'azienda punta direttamente a implementazioni su larga scala nei settori logistica e operazioni industriali, superando i soli progetti pilota. Tra i primi sostenitori spicca Inditex, società madre di Zara, segnalando ambizioni oltre il retail verso ambienti industriali complessi. La co-fondatrice Carla Gómez Cano ha evidenziato l'obiettivo di Theker di rendere le applicazioni concrete e immediate, con accordi reali e tempistiche di deployment brevi.

Espansione globale e prospettive di crescita

Theker pianifica una rapida espansione geografica e operativa. Con uno showroom attivo a Barcellona, prevede nuove aperture in Europa, Stati Uniti e Asia. La strategia include un aumento del personale fino a 120 dipendenti entro fine anno, per rafforzare i team in tecnologia, implementazione e vendite. Nonostante il finanziamento internazionale, Carla Gómez Cano ha sottolineato la centralità di Barcellona come hub crescente per la robotica e la forza dell'ecosistema tecnologico europeo.

Con il sostegno finanziario e strategico, Theker si propone di consolidare la propria posizione nel mercato europeo e di espandersi a livello globale, offrendo soluzioni robotiche adattabili alle mutevoli necessità industriali.

I nuovi fondi saranno impiegati per accelerare lo sviluppo della sua offerta tecnologica e per ampliare il team specializzato in software, ingegneria elettronica e meccanica, oltre che nelle operazioni di deployment.