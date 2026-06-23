È il momento decisivo per assicurarsi un posto al TechCrunch Founder Summit 2026: gli sconti Early Bird, che offrono un risparmio fino a 190 dollari sul pass, scadranno improrogabilmente il 26 giugno alle 23:59 PT. Questa è l'ultima opportunità per i founder interessati a crescita, scaling e raccolta fondi di garantirsi le condizioni più vantaggiose. Le registrazioni di gruppo (quattro o più persone) beneficiano inoltre di un'ulteriore riduzione fino al 30% sul prezzo del biglietto.

L'evento: data, luogo e obiettivi

Il TechCrunch Founder Summit 2026 si terrà a Boston il 4 novembre 2026.

Sarà una giornata intensiva di networking, apprendimento peer-to-peer e incontri strategici, che riunirà oltre 1.000 tra founder e investitori. L'evento è la conferenza flagship di TechCrunch, pensata per i founder focalizzati su raccolta fondi, scalabilità del fatturato, assunzione del team e pianificazione della crescita. Offre connessioni e strategie concrete per far avanzare l'azienda.

Contenuti e relatori di alto profilo

La giornata proporrà sessioni breakout e tavole rotonde su temi pratici e orientati al risultato. Tra gli argomenti: raccolta di Series A, costruzione di pitch deck efficaci, preparazione alla Series C e oltre, raggiungimento di 10 milioni di dollari di ARR, strategie di exit o IPO.

Tra gli speaker confermati spiccano:

Jon McNeill , ex presidente di Tesla e ora investitore, che discuterà l'importanza di basarsi su prodotti reali per l'innovazione.

, ex presidente di Tesla e ora investitore, che discuterà l'importanza di basarsi su prodotti reali per l'innovazione. Cathy Gao di Sapphire Ventures, con indicazioni su come prepararsi alla Series C.

di Sapphire Ventures, con indicazioni su come prepararsi alla Series C. Jahanvi Sardana di Index Ventures, con un focus alternativo al classico TAM (mercato indirizzabile).

Altri relatori provengono da prestigiose società di venture capital come Sequoia Capital, NFX, Underscore VC, Glasswing Ventures, Wing Venture Capital, Construct Capital, Greylock e Precursor Ventures. L'agenda 2026 è in fase di definizione, con ulteriori nomi che verranno annunciati sulla pagina dell'evento.

Partecipazione attiva e scadenze

Chi desidera contribuire attivamente può proporre un argomento per una sessione breakout o tavola rotonda.

I candidati parteciperanno al voto pubblico di TechCrunch per entrare nel programma. È cruciale ricordare le scadenze:

Scadenza sconti Early Bird : 26 giugno 2026, ore 23:59 PT (corrispondenti alle ore 8:59 CET del 27 giugno 2026 ).

: (corrispondenti alle ). Data dell'evento: 4 novembre 2026 a Boston.

Rispettare questi cronoprogrammi è fondamentale per non perdere l'opportunità. In sintesi, restano le ultime ore per ottenere fino a 190 dollari di sconto sui pass, con ulteriori vantaggi per le registrazioni di gruppo. Il TechCrunch Founder Summit 2026 a Boston è un'occasione imperdibile per i founder che cercano di accelerare la crescita attraverso insight pratici, networking strategico e accesso diretto a investitori e leader del venture capital.