Il TechCrunch Founder Summit 2026 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per fondatori e investitori che mirano a una crescita accelerata. Con la scadenza delle tariffe Early Bird fissata per il 26 giugno alle 23:59 PT, restano solo pochi giorni per assicurarsi un pass e risparmiare fino a 190 dollari. L'evento, che riunirà oltre 1.000 professionisti del settore, promette un'esperienza ricca di apprendimento tattico, conversazioni schiette e networking strategico.

Un'opportunità unica per l'ecosistema startup

Il TechCrunch Founder Summit è concepito per riunire esperti che hanno plasmato l'ecosistema tecnologico.

I partecipanti avranno l'opportunità di imparare da colleghi che affrontano sfide simili, ottenere intuizioni preziose da operatori che hanno già scalato aziende e costruire relazioni significative con investitori pronti a sostenere la prossima fase di crescita. È un'occasione preziosa per acquisire conoscenze direttamente da chi ha già "fatto il percorso" e dagli investitori attivamente alla ricerca di startup innovative.

Agenda mirata per ogni fase di sviluppo

L'evento si svolgerà il 4 novembre a Boston e presenterà un'agenda densa di sessioni su argomenti vitali per ogni fase di crescita aziendale. Tra i temi centrali figurano il reperimento di finanziamenti (come la Serie A e la preparazione per la Serie C e oltre), la costruzione di pitch deck che risuonano con gli investitori, le strategie per raggiungere 10 milioni di ARR, e le decisioni cruciali su quando vendere una startup o prepararla per la quotazione pubblica.

Questo focus pratico è rafforzato da sessioni interattive e tavole rotonde, estendendo il valore ben oltre le semplici discussioni teoriche.

Confronto diretto con speaker di rilievo

Il summit offrirà un confronto diretto con speaker di rilievo che hanno condiviso lezioni di prima mano sulla costruzione di aziende, la raccolta fondi e la crescita. Tra i relatori passati figurano pionieri di aziende come Tesla e venture capitalist di spicco da fondi quali Sequoia Capital, NFX e Greylock. Sarà possibile interagire con figure come Jon McNeill, ex presidente di Tesla, che ha illustrato l'importanza di rivedere il prodotto reale rispetto a un mockup per guidare l'innovazione. L'evento incoraggia la partecipazione attiva: gli interessati possono proporre argomenti per laboratori e tavole rotonde, contribuendo a un'agenda dinamica e pertinente.

Registrazione e vantaggi esclusivi dell'Early Bird

Per assicurarsi un posto al TechCrunch Founder Summit 2026 e beneficiare di uno sconto Early Bird significativo, è fondamentale registrarsi entro il 26 giugno alle 23:59 PT. Oltre al risparmio individuale, sono previsti ulteriori vantaggi per i gruppi di quattro o più persone, che possono usufruire di sconti fino al 30%. Questa è un'occasione strategica per massimizzare il networking aziendale, stabilire collegamenti duraturi e accedere a insight che possono accelerare il progresso della propria azienda.

Non lasciarti sfuggire l'opportunità di partecipare a quella che si prospetta come una delle più influenti conferenze per fondatori dell'anno.

Approfitta degli ultimi giorni di sconto per garantirti un accesso privilegiato al futuro dell'innovazione tecnologica e dare uno stimolo decisivo alla tua startup, connettendoti con le persone e le strategie che possono far avanzare la tua azienda.