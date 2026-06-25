L'amministrazione statunitense, tramite il Dipartimento del Commercio, ha negato a Polestar l'autorizzazione a vendere i suoi nuovi veicoli elettrici (model year 2027 in avanti) sul mercato USA. La decisione si basa sulla "Connected Vehicle Rule", una normativa che limita la commercializzazione di auto con componenti software o hardware legati a nazioni come Cina o Russia. Nonostante il blocco per i nuovi modelli, il marchio svedese, controllato dal gigante automobilistico Geely, potrà continuare a vendere le scorte esistenti di Polestar 3 e Polestar 4 negli Stati Uniti, mantenendo attiva la rete di assistenza clienti.

Questa mossa spinge Polestar a rafforzare la sua presenza in Europa, che già rappresenta una quota significativa delle sue vendite.

La "Connected Vehicle Rule"

La "Connected Vehicle Rule", emanata dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio USA, è stata introdotta per escludere dal mercato statunitense i veicoli con tecnologie connesse sviluppate o gestite da aziende legate a governi stranieri. Entrata in vigore nel 2026 per i modelli dal 2027, la normativa richiede una specifica autorizzazione per la vendita di veicoli connessi negli USA.

Polestar e Volvo: esiti divergenti

Un aspetto notevole di questa vicenda è il diverso trattamento riservato a Volvo, anch'essa parte del gruppo Geely.

Poche settimane prima, Volvo aveva ottenuto l'approvazione dal governo statunitense per continuare a importare e vendere i suoi veicoli, grazie a trattative incentrate su governance, tecnologia e sicurezza dei dati. La richiesta di Polestar, invece, è stata rigettata, evidenziando una selettività nella politica USA che non garantisce trattamenti uniformi neppure tra marchi dello stesso gruppo proprietario.

Impatto sul mercato e strategia di Polestar

A partire dal model year 2027, Polestar non potrà introdurre nuovi modelli nel mercato USA, limitandosi alla vendita delle scorte attuali. Questa restrizione solleva interrogativi sul futuro del marchio negli Stati Uniti, inclusa la produzione del Polestar 3, l'unico modello attualmente assemblato nel Paese.

Di fronte a questa situazione, il CEO Michael Lohscheller ha annunciato una "ridefinizione strategica" con un maggiore focus sull'Europa come "principale motore di crescita", prevedendo anche la produzione della Polestar 7 nel continente europeo.

Il nuovo asse strategico: l'Europa

La decisione di Polestar di concentrarsi sull'Europa non è casuale: il continente rappresenta già circa l'80% delle sue vendite retail. L'azienda mira ad ampliare la sua rete di vendita e a localizzare la produzione dei futuri modelli nel Vecchio Continente. Questa mossa strategica cerca di bilanciare la perdita del mercato statunitense con un'espansione sostenuta in una regione meno soggetta a barriere commerciali, con potenziali benefici in termini di logistica e costi.

Conseguenze per il settore EV statunitense

L'uscita di Polestar dal segmento dei nuovi veicoli elettrici negli Stati Uniti potrebbe favorire i produttori domestici come Tesla, GM e Ford, rafforzando l'industria locale. Queste restrizioni si inseriscono in una "strategia più ampia" degli USA volta a potenziare la produzione interna e a limitare i legami tecnologico-industriali con potenze straniere. La vicenda evidenzia l'impatto delle politiche industriali su un settore globale come quello degli EV, spingendo i brand a orientare le proprie strategie verso contesti normativi più favorevoli.