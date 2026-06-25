Il Department of Transportation (DOT) degli Stati Uniti, tramite la NHTSA, ha annunciato il 25 giugno 2026 una proposta normativa che mira a eliminare l’obbligo del pedale del freno nei veicoli progettati per essere guidati esclusivamente da sistemi automatizzati (ADS). Questa iniziativa, parte integrante del nuovo «AV Framework» voluto dal segretario Sean Duffy, è pensata per rimuovere vincoli tecnici non più pertinenti per i veicoli senza conducente, con l’obiettivo di accelerare l’adozione di soluzioni di mobilità autonoma sulla rete stradale.

Alla base di questa riprogettazione normativa vi è la volontà di mantenere elevati standard di sicurezza, in particolare per le prestazioni di frenata, tutelando al contempo l’innovazione nel settore dei robotaxi.

Semplificazione normativa e standard di sicurezza

Con questa proposta, la NHTSA intende abolire l’obbligo di installare pedali del freno manuali esclusivamente nei veicoli concepiti per una guida automatizzata totale. È fondamentale sottolineare che, nonostante l’assenza del pedale fisico, i rigorosi criteri di performance per lo spazio di arresto rimarranno pienamente in vigore. I veicoli che continueranno a prevedere comandi manuali, invece, dovranno continuare a rispettare le normative vigenti.

La proposta è ora aperta a un periodo di consultazione pubblica di 30 giorni, prima di una sua eventuale implementazione definitiva. Questo cambiamento si inserisce in una più ampia cornice evolutiva dell’AV Framework del DOT, che include semplificazioni nei meccanismi di esenzione da alcuni FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards), proposte di revisione per sistemi come tergicristalli e pneumatici, e lo sviluppo di standard specifici per le performance dei veicoli autonomi.

Impatto su Tesla, Zoox e il futuro dei robotaxi

La proposta normativa rappresenta un passo significativo per aziende come Tesla, che ha progettato la Cybercab, un veicolo a due posti privo di pedali e volante, con l’intenzione di deployarla su larga scala una volta ottenuta l’autorizzazione regolatoria.

Allo stesso modo, Zoox, che ha già beneficiato di esenzioni, potrà accelerare la commercializzazione dei suoi robotaxi. Anche operatori come Waymo, pur utilizzando veicoli con comandi manuali, potrebbero trarre vantaggio da un quadro normativo più snello. Jonathan Morrison, amministratore della NHTSA, ha affermato che «siamo sul punto della più grande rivoluzione tecnologica dai tempi del Modello T». Ha inoltre evidenziato come il framework sia concepito per abbattere barriere non necessarie, garantendo al contempo la sicurezza fondamentale e affidando ai costruttori la responsabilità delle performance dei loro sistemi ADS.

Prospettive e sfide della mobilità autonoma

La rimozione dell’obbligo del pedale del freno nei veicoli totalmente autonomi invia un segnale importante per l’intero settore della guida autonoma.

Questa misura potrebbe favorire lo sviluppo di progetti innovativi, stimolare nuovi investimenti e accelerare la diffusione dei servizi di robotaxi, in particolare nelle aree urbane. Tuttavia, solleva anche questioni cruciali relative all’affidabilità delle performance dei sistemi ADS e alla necessità di una supervisione regolatoria efficace. L’invito alla consultazione pubblica è fondamentale per avviare una discussione approfondita sugli equilibri tra semplificazione normativa e garanzie di sicurezza, stimolando un confronto a livello tecnico, industriale e istituzionale. Nel complesso, la proposta riflette come la regolamentazione statunitense stia evolvendo per adattarsi alle sfide poste dall’autonomia di guida, pur mantenendo un nucleo di sicurezza consolidato. Il settore attende ora risposte concrete nel prossimo futuro, che definiranno ulteriormente il percorso verso una nuova era della mobilità.