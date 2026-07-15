La cybercriminalità rappresenta una delle minacce più pervasive e complesse per la sicurezza digitale a livello globale. Al centro di molteplici operazioni illecite si trovano i servizi di hosting bulletproof, infrastrutture server progettate specificamente per eludere i tentativi di interruzione da parte delle autorità. Un recente sviluppo ha portato all'accusa di tre cittadini russi, ritenuti responsabili di aver fornito tali servizi, facilitando attacchi informatici che hanno generato oltre 62 milioni di dollari in proventi illeciti.

Le accuse contro i fornitori russi di hosting "bulletproof"

Le indagini condotte negli Stati Uniti hanno formalizzato le accuse contro Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin e Yulia Pankova, tutti residenti a San Pietroburgo. Questi individui sono accusati di aver gestito Media Land e ML.Cloud, due società di hosting che avrebbero offerto servizi "bulletproof" per supportare attività criminali. Tali attività includevano attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) e campagne di phishing, mirate anche contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti.

Le accuse, formulate inizialmente nel 2024, sono state rese pubbliche nel luglio 2026. Già prima di questa divulgazione, le autorità statunitensi avevano imposto sanzioni a Media Land e ML.Cloud per il loro presunto coinvolgimento con noti gruppi ransomware, tra cui Lockbit e BlackSuit, limitando di fatto qualsiasi interazione commerciale con entità statunitensi.

La natura dei servizi "bulletproof" e la loro resilienza

I servizi di hosting bulletproof, come quelli offerti da Media Land e ML.Cloud, si distinguono per la loro capacità di ignorare le lamentele delle vittime e le richieste di rimozione da parte delle forze dell'ordine. Essi forniscono spazi server "sicuri" per operazioni illegali, attraverso il leasing di infrastrutture progettate per resistere a procedimenti legali e tentativi di chiusura. Le reti di queste aziende non erano confinate alla Russia, ma si estendevano a diverse nazioni, inclusi Cina, Finlandia e Paesi Bassi, e persino gli Stati Uniti.

Queste infrastrutture sono cruciali per la continuità operativa dei gruppi cybercriminali, consentendo la distribuzione di malware, il controllo remoto delle operazioni (command-and-control) e l'hosting di contenuti illeciti senza interruzioni significative.

La risposta e le sanzioni internazionali

La comunità internazionale ha reagito con fermezza. Oltre agli Stati Uniti, anche il Regno Unito e l'Unione Europea hanno adottato misure contro Media Land, ML.Cloud e i loro presunti operatori. Il Consiglio dell'Unione Europea ha recentemente annunciato un pacchetto di sanzioni congiunto, il primo del suo genere contro la Russia in collaborazione con il Regno Unito, specificamente volto a contrastare la crescente minaccia delle infrastrutture di cybercriminalità provenienti da tale regione.

Un fronte unito contro il crimine informatico

Questa vicenda evidenzia l'importanza cruciale di un approccio collaborativo e internazionale nella lotta ai crimini informatici.

Gli Stati Uniti, in sinergia con i loro partner globali, ribadiscono l'impegno a smantellare queste reti criminali e a proteggere le infrastrutture critiche che sono il pilastro delle nostre comunità e delle economie mondiali. La cooperazione internazionale è indispensabile per arginare l'espansione dei servizi di hosting bulletproof e per salvaguardare le infrastrutture globali da attacchi devastanti.