Il settore dei robot umanoidi è in forte espansione, con numerose startup che attraggono ingenti capitali. In questo contesto dinamico, Agility Robotics si prepara a un passo significativo: la quotazione in borsa tramite fusione con una Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Questa mossa, che valuta l'azienda circa 2,5 miliardi di dollari e mira a raccogliere oltre 620 milioni di dollari, rappresenta il più grande finanziamento nella storia della robotica umanoide e un potenziale punto di svolta per l'intero settore.

Agility Robotics: pioniera sul mercato azionario

Fondata nel 2015 come spin-off della Oregon State University, Agility Robotics diventerà la prima azienda interamente dedicata ai robot umanoidi a essere quotata in borsa. Questo evento non solo aprirà il settore agli investitori al dettaglio, finora appannaggio dei grandi fondi, ma offrirà anche una rara trasparenza su un'industria che solitamente mantiene riservati i propri dati finanziari e tecnologici.

Peggy Johnson, CEO di Agility, con un'esperienza pregressa in Microsoft e Magic Leap, ha evidenziato come la scelta della SPAC garantisca un vantaggio da "first mover" sul mercato azionario, bypassando le complessità di una tradizionale IPO. I proventi saranno impiegati per potenziare la produzione nello stabilimento di Salem, Oregon, e per onorare un consistente portafoglio di ordini già acquisiti.

Digit: il robot specializzato per i magazzini

Il prodotto di punta di Agility è Digit, un robot bipede concepito specificamente per operare in magazzini e fabbriche. Dotato di un design unico con "gambe di uccello", Digit si muove agilmente tra gli scaffali e solleva pesanti contenitori di plastica grazie a mani ottimizzate per la presa. La sua progettazione è orientata all'efficienza funzionale, piuttosto che all'imitazione dell'aspetto umano.

Agility Robotics impiega avanzati modelli di linguaggio per gestire il "semantic layer", traducendo istruzioni di alto livello in comportamenti robotici precisi. Un recente test, in cui Digit ha correttamente raccolto e smistato rifiuti, ha dimostrato l'adattabilità del robot a compiti complessi.

Domanda crescente e panorama competitivo

Il mercato dei robot umanoidi per applicazioni industriali è vasto e in forte crescita, spinto dalla riorganizzazione delle catene di produzione e dal pensionamento della forza lavoro più anziana. Johnson ha sottolineato come la crescente difficoltà nel reperire lavoratori per ruoli fisicamente gravosi stia delineando un nuovo mercato per i robot umanoidi.

Nonostante la presenza di competitor come Unitree in Cina e Tesla, Agility Robotics si distingue per la sua focalizzazione su robot "operai", progettati per compiti ripetitivi e faticosi, piuttosto che su funzionalità di intrattenimento o dimostrative.

Oltre l'industria: visione a lungo termine e sicurezza

Sebbene la CEO Johnson preveda che i robot umanoidi possano un giorno entrare nelle case, stima che ciò richiederà oltre un decennio. Attualmente, la complessità e l'imprevedibilità degli ambienti domestici rappresentano una sfida maggiore rispetto a quella dei magazzini o delle strade.

La strategia di Agility si concentra sulla scalabilità della produzione e, soprattutto, sulla sicurezza dei suoi robot, un aspetto cruciale negli ambienti di lavoro condivisi con gli esseri umani. Questa attenzione alla sicurezza, con standard certificati per operazioni in contesti reali, posiziona Agility Robotics in un ruolo di leadership nel guidare la trasformazione dei settori tradizionali attraverso la robotica umanoide.