Il governo degli Stati Uniti ha lanciato un allarme per attacchi informatici condotti da hacker legati all'Iran. Questi mirano alle infrastrutture critiche, concentrandosi sui sistemi di controllo industriale (ICS) e mettendo a rischio i fornitori americani di acqua ed energia. L'avviso è stato emesso congiuntamente da FBI, NSA, Dipartimento dell'Energia e CISA.

Controllori logici programmabili nel mirino

Gli hacker iraniani compromettono i controllori logici programmabili (PLC), vitali per l'automazione industriale. Gli attacchi consentono di manipolare le informazioni su sistemi HMI e SCADA, causando blackout e disservizi operativi.

Inizialmente, Rockwell era l'obiettivo primario, ma ora l'allerta include anche Schneider Electric e Siemens.

Le tecniche di intrusione

Gli aggressori sfruttano PLC esposti a internet, usando file di progetto malevoli per alterare le logiche. Impiegano software legittimi (Logix Designer di Rockwell, EcoStruxure Control Expert di Schneider, TIA Portal di Siemens) per bypassare i parametri di sicurezza e modificare i dati operativi.

Rischi e conseguenze dirette

Un'indagine FBI ha rivelato che gli hacker hanno modificato la logica di programmazione, disabilitando funzioni di sicurezza essenziali, di allarme. Lasciando i sistemi in uno stato insicuro, senza avvisi agli operatori. L'attacco rappresenta una minaccia significativa, aggravata dal contesto geopolitico e dalla crescente sofisticazione delle tecniche.

Misure di difesa e prevenzione

Le autorità statunitensi hanno emanato linee guida aggiornate per rilevazione e protezione dagli attacchi. Urge adottare difese informatiche più robuste e aggiornate per prevenire compromissioni delle infrastrutture critiche. Suggeriti miglioramenti nella gestione della sicurezza delle reti e dei dispositivi esposti a internet.

Il caso degli hacker iraniani evidenzia la necessità di costante vigilanza nelle difese cibernetiche. Le infrastrutture critiche, interconnesse e vulnerabili, richiedono protezione imperativa. L'aumento delle capacità ostili rende la salvaguardia delle risorse industriali una priorità assoluta per prevenire crisi disastrose.