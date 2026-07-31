Nel panorama tecnologico, l'intelligenza artificiale (AI) domina le strategie dei giganti come Amazon, Google e Microsoft. Gli investitori, pur mostrando fiducia nell'AI, concentrano l'attenzione sui fornitori di servizi cloud, un settore con notevole potenziale economico.

I risultati finanziari e il traino del cloud

Amazon ha superato le aspettative nel secondo trimestre, con un aumento del 20% nelle vendite nette. La divisione AWS (Amazon Web Services) ha registrato una crescita del 37% su base annua, raggiungendo i 42 miliardi di dollari.

L'importanza di AWS giustifica l'ingente spesa in capitale di Amazon: 173 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale per data center e tecnologie AI.

Nonostante un flusso di cassa negativo, gli investitori credono nel potenziale a lungo termine, vedendo la crescente domanda di servizi cloud come un segnale positivo.

Investimenti strategici e il panorama competitivo

La strategia di Amazon non è isolata. Microsoft e Google hanno visto aumenti significativi nei ricavi dal cloud, confermando che gli investitori considerano il cloud il segmento più affidabile dell'AI stack. La sfida è giustificare ingenti investimenti infrastrutturali a fronte di ricavi non immediati, come dimostrato dal calo dell'8% del titolo Meta, per il suo capex e flusso di cassa negativo.

Prospettive future e sfide economiche

I fornitori di servizi cloud come AWS, pur sembrando distanti dai problemi della domanda di AI, non sono immuni dalle sue fluttuazioni.

Una domanda non sostenibile impatterebbe negativamente i cloud provider. Andy Jassy, CEO di Amazon, ha sottolineato gli investimenti in chip proprietari come il Trainium TPU e il processore Graviton, per migliorare i margini delle operazioni cloud.

Amazon ha alzato le previsioni di spesa in capitale per il 2026 a 220 miliardi di dollari, anticipando una domanda "sorprendente" fino al 2028. Ciò evidenzia il legame indissolubile tra il futuro dell'azienda, l'AI e le tecnologie cloud, nonostante le complessità economiche legate al mantenimento di un flusso di cassa stabile.

In sintesi, il successo del cloud computing è strettamente legato alla sostenibilità della domanda di intelligenza artificiale.

Le aziende che investono in infrastrutture cloud si posizionano strategicamente, ma bilanciare costi crescenti con ricavi sostenibili rimane una sfida cruciale. La stabilità dei ricavi dei cloud host dipende dalla sostenibilità della spesa di AI labs e clienti.