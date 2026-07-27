La startup nucleare Antares ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento di 470 milioni di dollari, destinato alla costruzione di piccoli reattori per le basi militari statunitensi. Questo significativo round di finanziamento, una Serie C, è stato guidato da Paradigm e Caffeinated Capital, con la partecipazione di Industrious Ventures, Point72 Ventures e Shine Capital. L'investimento si compone di 370 milioni di dollari in capitale azionario (equity) e 100 milioni in debito. Il reattore sviluppato da Antares, un reattore modulare di piccole dimensioni (SMR), è progettato per produrre tra 100 kilowatt e 1 megawatt di elettricità, una quantità sufficiente ad alimentare fino a 750 abitazioni.

Innovazione e Sviluppo Tecnologico

Il progetto di Antares si distingue per l'adozione del carburante TRISO, una tecnologia avanzata che incapsula l'uranio in sfere di carbonio e ceramica. Queste sfere possono essere raffreddate efficacemente con gas, come l'elio, o con sali fusi, e la loro particolare struttura è studiata per prevenire la fusione anche in condizioni di alta temperatura all'interno dei reattori. Un traguardo fondamentale è stato raggiunto il 4 giugno, quando il reattore dimostrativo, denominato Mark-0, ha conseguito la criticità presso l'Idaho National Laboratory.

Antares è stata selezionata tra i tre finalisti del programma Advanced Nuclear Power for Installations del Pentagono.

Questa iniziativa mira a testare gli SMR su basi dell'Aeronautica Militare (Air Force) situate in Colorado e Montana. L'azienda prevede di rendere operativo il suo primo reattore in grado di produrre elettricità già l'anno prossimo, con ulteriori dispiegamenti programmati per il 2028.

Crescente Interesse degli Investitori

Il settore delle startup nucleari avanzate sta vivendo un periodo di forte interesse da parte degli investitori, spinto principalmente dall'espansione dei data center per l'intelligenza artificiale (IA) e dalla crescente domanda di nuove fonti energetiche. Questo trend si riflette in altri investimenti di rilievo: X-energy ha raccolto 1 miliardo di dollari tramite un'offerta pubblica iniziale (IPO), mentre altre realtà come Radiant Energy, Standard Nuclear e Last Energy hanno ottenuto finanziamenti a nove cifre.

Le Sfide del Mercato e le Prospettive Future

Nonostante l'entusiasmo e i progressi tecnologici, il percorso verso la piena commercializzazione degli SMR presenta ancora diverse sfide. La catena di approvvigionamento necessaria per la produzione su larga scala di questi reattori negli Stati Uniti è ancora in una fase iniziale, e i benefici derivanti dalla produzione di massa potrebbero richiedere almeno un decennio per concretizzarsi. Inoltre, le stime di Lazard indicano che i nuovi SMR potrebbero avere un costo di circa 214 dollari per megawattora, una cifra che li rende più onerosi rispetto alla maggior parte delle turbine a gas.

Antares non ha ancora divulgato i dettagli sui prezzi dei suoi reattori, ma la scelta strategica di mirare ai clienti militari è in linea con le attuali realtà di mercato.

Le infrastrutture della difesa offrono un contesto ideale per la sperimentazione e lo sviluppo di queste tecnologie, che in futuro potrebbero trovare applicazioni più ampie a livello commerciale.

Grazie ai finanziamenti assicurati e alle partnership strategiche consolidate, Antares si posiziona come un attore chiave nel futuro dell'energia nucleare. L'azienda è pronta a contribuire attivamente a una transizione energetica più sicura e sostenibile, con un focus particolare sul settore della difesa americana.