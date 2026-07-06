Apple ha recentemente ripristinato il supporto per i pagamenti con carta di credito e debito in India, ponendo fine a un'assenza durata quasi cinque anni. Questa mossa strategica riflette l'adattamento del colosso tecnologico alle normative locali che hanno profondamente trasformato il panorama dei pagamenti digitali nel paese asiatico.

Il contesto normativo e la sospensione precedente

La decisione di Apple di sospendere i pagamenti tramite carta in India risale al 2021, in risposta alle direttive imposte dalla Reserve Bank of India (RBI). Il mandato prevedeva l'introduzione della tokenizzazione delle carte, un sistema innovativo progettato per migliorare la sicurezza delle transazioni digitali.

Questo meccanismo converte i dettagli sensibili delle carte in un codice unico, impedendo ai merchant di memorizzare direttamente i dati dei clienti e riducendo così il rischio di frodi e violazioni. All'epoca, l'unica alternativa disponibile per gli utenti Apple era l'utilizzo di metodi come il net banking, l'Unified Payments Interface (UPI) o il saldo prepagato dell'ID Apple.

Il ritorno dei pagamenti con carta e le sue implicazioni

Con il recente ripristino, i clienti Apple possono ora nuovamente utilizzare le loro carte Visa e Mastercard per effettuare transazioni su App Store, Apple Music, iCloud e altri servizi Apple. Questa riattivazione è stata resa possibile dalla piena conformità di Apple alle normative RBI sulla tokenizzazione, che ora prevede la gestione e l'archiviazione dei dati tokenizzati interamente all'interno del territorio indiano.

Il sistema è attualmente in una fase di prova limitata a un numero ristretto di utenti, con un roll-out completo previsto nei prossimi mesi, che abiliterà gradualmente tutti gli account Apple nel paese.

Prospettive future e l'importanza del mercato indiano

La reintroduzione dei pagamenti con carta rappresenta un segnale positivo per i consumatori indiani, che beneficiano ora di una maggiore flessibilità nelle opzioni di pagamento. Tuttavia, il lancio ufficiale di Apple Pay in India rimane ancora in sospeso, a causa delle continue negoziazioni con le banche locali sui modelli di commissione. Questa iniziativa sottolinea l'importanza crescente del mercato indiano per Apple, non solo per le vendite di hardware, ma anche come motore di crescita per i suoi servizi digitali.

La capacità di adattarsi e conformarsi rapidamente ai regolamenti locali si conferma un fattore cruciale per il successo continuo di Apple in India. Sebbene al momento siano supportate solo Visa e Mastercard, si prevede che l'inclusione di altri network di pagamento, come Rupay, possa ampliare ulteriormente le opzioni disponibili agli utenti in futuro.