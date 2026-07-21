Bluecore Energy, una startup specializzata nell'energia nucleare marittima, ha annunciato un finanziamento pre-seed di 10 milioni di dollari, guidato da Slauson & Co. Fondata da Kofi Asante, con una precedente esperienza in Uber Freight, l'azienda si dedica allo sviluppo di piccoli reattori modulari (SMR) installati su chiatte galleggianti, con l'obiettivo di fornire energia pulita a porti e infrastrutture costiere. Il sistema prevede reattori che riscaldano acqua per generare vapore, alimentando turbine elettriche in un circuito chiuso raffreddato ad acqua.

L'energia prodotta può essere trasportata via nave senza emissioni durante il trasporto e i reattori richiedono rifornimento solo ogni pochi anni.

Le chiatte di Bluecore possono essere ormeggiate vicino alle comunità e connesse alla rete elettrica tramite cavi sottomarini. La capacità energetica prevista è equivalente a circa 15.000 abitazioni o sufficiente per le esigenze di un grande porto. Asante ha sottolineato che la tecnologia nucleare raffreddata ad acqua utilizzata è consolidata da oltre 70 anni. L'azienda mira a una produzione in serie di SMR su chiatte per una rapida diffusione dell'energia pulita.

Fabbisogno Energetico e Soluzioni per i Data Center

La proposta di Bluecore risponde all'aumento della domanda energetica, in particolare quella legata all'espansione dei data center per l'intelligenza artificiale.

Asante ha evidenziato come i data center AI potrebbero beneficiare di una fonte autonoma di energia e acqua offshore, evitando di gravare sulle risorse delle comunità circostanti e alimentando direttamente le infrastrutture marittime.

Sicurezza e Sviluppo del Prodotto

La startup ha già acquisito un terminal portuale, una chiatta e un recipiente di pressione per i test, che simulano il flusso d'acqua del sistema. Il processo di validazione del design combina test hardware e software. La sicurezza è una priorità assoluta: l'uranio è protetto da un robusto recipiente a pressione in acciaio, ulteriormente schermato con calcestruzzo e rivestimento in acciaio. Bluecore collabora attivamente con le autorità regolatorie per integrare le decisioni di design più sicure fin dalle prime fasi di sviluppo.

Il Contesto dei Reattori Nucleari Flottanti

Il modello di Bluecore si inserisce in un panorama in evoluzione per l'energia nucleare, caratterizzato da una crescente tendenza verso la modularità e la prefabbricazione. Mentre Bluecore si concentra su chiatte mobili per servire porti e comunità costiere, altre iniziative puntano su SMR prefabbricati per installazioni fisse di maggiore scala, dimostrando l'ampio interesse del settore per soluzioni innovative.

Strategia di Capitale e Prospettive Future

Il capitale di 10 milioni di dollari permetterà a Bluecore di accelerare lo sviluppo e i test del prototipo. Il round ha visto la partecipazione di Slauson & Co., Harlem Capital, Precursor Ventures, Chris Larsen (co-fondatore di Ripple), Hartbeat Ventures dell'attore Kevin Hart e diversi angel investor.

Questa diversificazione degli investimenti riflette un crescente interesse per le soluzioni nucleari innovative e sostenibili.

Il timing è considerato strategico: porti e infrastrutture costiere necessitano di soluzioni energetiche affidabili, resilienti e a basse emissioni. L'opzione dei reattori nucleari su chiatta potrebbe offrire una risposta rapida e modulare a questa domanda. Se il progetto si dimostrerà realizzabile, ha il potenziale per ridefinire la distribuzione dell'energia nucleare in contesti portuali, per i cluster di data center e nelle aree costiere, aprendo nuove opportunità per investitori e operatori. Il dialogo con i regolatori e i risultati dei test saranno cruciali per la valutazione della scalabilità industriale del modello.