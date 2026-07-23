Negli ultimi mesi, la startup Corgi ha catalizzato l'attenzione del mondo finanziario grazie a una serie di operazioni di raccolta fondi che l'hanno portata a una valutazione complessiva di 4 miliardi di dollari. Questo notevole traguardo, raggiunto in appena otto settimane, evidenzia l'efficacia del suo modello di business, incentrato sull'intelligenza artificiale applicata al settore assicurativo.

L'inarrestabile crescita dei finanziamenti

Corgi ha completato un ulteriore round di finanziamento, un'estensione della sua Serie B, che ha raddoppiato la sua valutazione.

La startup aveva già generato scalpore con una serie di investimenti ravvicinati: 108 milioni di dollari in Serie A a gennaio, seguiti da 160 milioni di dollari per la Serie B a inizio maggio, che le aveva conferito una valutazione di 1,3 miliardi di dollari. A distanza di sole tre settimane, un round B1 ha visto l'iniezione di ulteriori 106 milioni di dollari, portando la valutazione a 2,6 miliardi di dollari. Oggi, la recente estensione, nota come B2, prosegue questa rapida ascesa finanziaria, inserendosi in un contesto di frenesia per i finanziamenti nel settore dell'AI.

Un'offerta di valore basata sull'AI e un modello innovativo

Corgi si distingue per le sue polizze assicurative potenziate dall'intelligenza artificiale, che garantiscono preventivi rapidi e un'accelerazione nei pagamenti dei sinistri.

L'azienda offre alle startup diverse tipologie di assicurazione di responsabilità civile, inclusa la responsabilità generale, la copertura per incidenti legati alla tecnologia, la responsabilità civile dei datori di lavoro, oltre a polizze per affittuari commerciali e assicurazioni auto. Un elemento distintivo della sua offerta è l'adozione della struttura Risk Retention Group (RRG). Questo modello consente a soggetti dello stesso settore o con passività simili di unire le proprie risorse e autoassicurarsi collettivamente. Tuttavia, le RRG non beneficiano delle stesse regolamentazioni e garanzie statali delle compagnie assicurative tradizionali, il che può comportare complessità finanziarie in caso di sinistri ingenti, poiché i membri stessi sopportano le perdite se il fondo comune non è sufficiente.

Nonostante ciò, Corgi adotta anche strutture diverse, utilizzando vettori regolamentati dallo stato per alcune polizze.

Espansione strategica oltre l'assicurativo

L'ambizione di Corgi non si limita al solo ambito assicurativo. L'azienda ha ampliato la sua offerta includendo software per data room, superando anche una recente controversia legata al modo in cui tale software era stato percepito. Inoltre, la startup gestisce due caffetterie aperte 24 ore su 24, situate a San Francisco e Atlanta, con piani di aprirne altre cinque, incluse diverse a New York e una a Londra. Queste iniziative, che includono nomi di bevande sponsorizzati, mirano a diversificare le fonti di guadagno e a rafforzare la visibilità del marchio, fungendo da asset strategici.

Visione audace e leadership determinata

La leadership di Corgi, guidata dal CEO Nico Laqua, è caratterizzata da una strategia aggressiva e una visione ambiziosa. Laqua ha paragonato l'azienda a una legione che procede «di vittoria in vittoria», citando figure storiche come Napoleone, Hernán Cortés e Francisco Pizarro come modelli di studio. Nonostante le impressionanti valutazioni raggiunte, Laqua ha espresso la convinzione che la valutazione di 2,6 miliardi di dollari fosse ancora «un po' troppo bassa», sottolineando l'importanza di un contatto costante con il mercato per il successo dell'azienda. Ha inoltre affermato che il round B1, da 106 milioni di dollari, si è chiuso in soli due giorni, senza un processo competitivo, con il principale investitore esistente che ha sottoscritto gran parte dell'operazione.

Laqua ritiene che il lavoro di Corgi sia il più importante sul pianeta e che le «allucinazioni» dell'AI non siano diverse dai fallimenti umani. L'azienda, inoltre, investe meno in marketing rispetto a molte realtà della sua dimensione, considerando le sponsorizzazioni tradizionali uno spreco e le caffetterie come un asset strategico.

L'approccio innovativo di Corgi alla tecnologia e al mercato, unito alla sua straordinaria capacità di attrarre capitali con rapidità, dimostra come la startup stia definendo un percorso unico nel settore insurtech. Con ulteriori espansioni previste nel breve termine, la storia di Corgi si configura come un esempio paradigmatico di come innovazione e strategia possano convergere per ridefinire i confini di un settore tradizionale.