DeepSeek, sviluppatore cinese di modelli di linguaggio di grandi dimensioni, sta pianificando una raccolta fondi di 1,5 miliardi di dollari in vista di un'IPO attesa entro il 2027, ma che potrebbe avvenire già a fine 2026. Fondata nel 2023, l'azienda è in trattative per questi nuovi finanziamenti, che porterebbero la sua valutazione a circa 71 miliardi di dollari. Questa mossa segue un precedente round da 7 miliardi di dollari, che aveva già valutato la società a 50 miliardi di dollari. La strategia di DeepSeek mira a rafforzare la sua presenza industriale, nonostante le restrizioni statunitensi sull'esportazione di chip.

I suoi servizi cloud si avvalgono di hardware prodotto da Huawei, mantenendo performance competitive con i principali laboratori AI americani. Questo approccio è sostenuto da investitori chiave come Tencent e il National Artificial Intelligence Industry Investment Fund di Pechino.

Preparativi per l'IPO e Nuovi Finanziamenti

DeepSeek ha avviato i preparativi per la sua offerta pubblica iniziale (IPO), collaborando con consulenti bancari e contabili. L'obiettivo è una quotazione nel mercato interno cinese, con il deposito dei documenti previsto per il 2026. Parallelamente, l'azienda cerca di raccogliere ulteriori fondi sul mercato privato. Il nuovo round mira a incrementare il valore pre-money della società ad almeno 480 miliardi di yuan, equivalenti a circa 71 miliardi di dollari.

Impatto Globale dell'AI e Visione di DeepSeek

L'IPO di DeepSeek rappresenta un punto di svolta nel mercato globale dell'intelligenza artificiale. Questo passo potrebbe ridefinire le dinamiche tra aziende asiatiche e statunitensi. Anche Anthropic e OpenAI hanno presentato domande di IPO, con obiettivi di valutazione superiori al trilione di dollari. DeepSeek, inoltre, pone la ricerca e lo sviluppo pionieristico come priorità assoluta, al di sopra della commercializzazione a breve termine, riflettendo una visione a lungo termine per consolidare la sua posizione di avanguardia tecnologica.

In sintesi, i piani di DeepSeek per la quotazione in borsa e la raccolta fondi evidenziano fiducia nel potenziale dell'intelligenza artificiale. Questo sviluppo introdurrà un attore chiave del futuro tecnologico sui mercati finanziari e potrebbe ricalibrare le politiche industriali e gli investimenti nel settore.