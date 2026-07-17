Nel dinamico e sempre più competitivo panorama delle startup tecnologiche, l'ottenimento di finanziamenti pre-seed può apparire come una sfida ardua, specialmente per quelle realtà che non dispongono ancora di un prodotto minimo viabile (MVP). Tuttavia, come emerso durante il recente evento TechCrunch Disrupt 2026, esistono strategie consolidate e innovative per persuadere gli investitori a sostenere un'impresa nascente, anche in assenza di un risultato tangibile.

L'arte dello storytelling e la costruzione della credibilità

Durante la sessione intitolata “Winning Pre-Seed Without a Product” al TechCrunch Disrupt, esperti del calibro di Sandhya Venkatachalam di Axiom Partners hanno enfatizzato l'importanza cruciale di presentare una storia convincente per attrarre capitali.

Secondo Venkatachalam, la chiave del successo risiede nel mostrare ai potenziali investitori non solo una visione chiara e ambiziosa, ma anche un percorso plausibile e ben delineato per la sua realizzazione. La narrazione deve trascendere le mere aspirazioni, integrando dettagli concreti su come la startup intende affrontare e risolvere problematiche reali attraverso l'applicazione strategica dell'intelligenza artificiale (AI).

Il valore inestimabile del network e della collaborazione

Puneet Agarwal, Managing Partner di True Ventures, ha sottolineato come la costruzione di un solido network di esperti e partner strategici possa rappresentare un fattore determinante per le startup in fase pre-seed.

True Ventures, ad esempio, supporta attivamente le imprese del proprio ecosistema con un'ampia rete di connessioni e risorse preziose, offrendo opportunità di mentorship e partnership strategiche. Questi elementi contribuiscono a rafforzare significativamente la credibilità di una nuova iniziativa imprenditoriale, ancor prima che un MVP sia stato sviluppato e presentato.

L'approccio innovativo di Disrupt: l'azienda AI-native

La piattaforma Disrupt propone un modello distintivo per la creazione di un'azienda intrinsecamente AI-native. Secondo la visione esposta da Ali Samir Oosman, l'obiettivo non è semplicemente integrare funzionalità di intelligenza artificiale, ma piuttosto ricostruire l'intera azienda in modo che sia nativamente e profondamente guidata dall'AI.

Questo approccio rivoluzionario, che pone l'accento sullo sviluppo di agenti AI come unità di lavoro primarie, permette alle startup di presentare una struttura aziendale all'avanguardia e orientata al futuro, evidenziando una solida preparazione per la scalabilità futura e la sostenibilità a lungo termine.

Come persuadere gli investitori senza un prodotto tangibile

Un altro aspetto fondamentale emerso durante l'evento ha riguardato le modalità con cui le startup possono dimostrare il proprio valore agli investitori anche in assenza di un prodotto concreto. Austin Clements di Slauson & Co. ha illustrato le iniziative del proprio acceleratore interno, focalizzate sulla promozione dell'inclusione economica.

La formulazione di una missione chiara e con un forte impatto sociale può spesso rivelarsi particolarmente attraente per gli investitori che cercano non solo ritorni finanziari, ma anche impatti tangibili e socialmente rilevanti.

Le chiavi del successo per i finanziamenti pre-seed

In sintesi, ottenere finanziamenti pre-seed nell'attuale scenario non è affatto impossibile, anche senza un MVP. Le leve fondamentali risiedono nella capacità di elaborare e comunicare una storia convincente, sostenuta da un network robusto di esperti e partner, e da un approccio strutturale avanguardista che sfrutti appieno le potenzialità dell'AI. Le startup che riusciranno a esprimere con chiarezza una visione di lungo termine e a dimostrare la necessità e la fattibilità del loro progetto saranno quelle che sapranno catturare l'attenzione e assicurarsi il supporto essenziale degli investitori.