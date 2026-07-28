La startup di Palo Alto, Fish Audio, ha annunciato una significativa raccolta fondi di 50 milioni di dollari in un round seed. L'operazione è stata guidata da Coreline Ventures e Capital Today, con la partecipazione di 359 Capital, Parable, Play Time, Alphalist Partners, Bayhouse Ventures, Carya Venture Partners e HF0. Questo finanziamento è cruciale per la società che, fin dalla sua fondazione nel 2025, si è affermata come pioniera nello sviluppo di modelli vocali AI per creatori e imprese.

L'espansione di Fish Audio: modelli e soluzioni per il mercato

Fish Audio offre una vasta libreria con oltre 15.000 controlli in linguaggio naturale. Nell'ultimo anno, l'azienda ha rilasciato cinque modelli vocali: quattro di generazione vocale e uno speech-to-text. Il S2.1 Pro è disponibile esclusivamente tramite un'API a pagamento, mentre tre modelli di generazione vocale sono open-source, accessibili a sviluppatori e piccole realtà.

Grazie a questo approccio, Fish Audio ha raggiunto oltre 8 milioni di utenti, generando un ricavo annuo ricorrente (ARR) di 21 milioni di dollari. La visione aziendale mira a rendere i modelli vocali AI accessibili tramite piani mensili per creatori e team, oltre a soluzioni enterprise utilizzate da organizzazioni come HeyGen, Sanas e Plaud.

Innovazione e tutela della sicurezza

Oltre allo sviluppo di nuovi modelli vocali, Fish Audio affronta le sfide legate alla sicurezza e alla protezione del copyright. L'azienda ha automatizzato il processo di rimozione DMCA, garantendo l'eliminazione di contenuti vocali non autorizzati in meno di tre minuti, rafforzando la fiducia degli utenti.

Guardando al futuro, Fish Audio prevede di lanciare entro l'anno un modello di comprensione audio e un modello speech-to-speech. Questi sviluppi, uniti all'integrazione della trascrizione speech-to-text con Story Studio per un flusso di lavoro più fluido, dimostrano l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni complete per la gestione dei contenuti vocali.

Comunità e supporto agli sviluppatori

Fish Audio valorizza la sua comunità di sviluppatori e utenti. La recente introduzione di una pagina dedicata agli sviluppatori, con risorse migliorate, e di una nuova pagina per le soluzioni enterprise, evidenzia l'attenzione verso diverse esigenze. L'azienda offre una prova gratuita dell'API del modello S2.1 Pro fino al 24 luglio 2026, sottolineando l'impegno nel fornire strumenti accessibili e flessibili.

La condivisione di progetti e successi è promossa attivamente tramite subreddit e Discord, alimentando un ambiente collaborativo dove nuove idee prosperano e contribuiscono alla crescita.

Con una strategia chiara e un solido supporto finanziario, Fish Audio si posiziona come un leader emergente nel settore dei modelli vocali AI, offrendo soluzioni all'avanguardia per un pubblico vasto.