Il 16 luglio 2026, Fora, un'agenzia di viaggi potenziata dall'intelligenza artificiale, ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento Series D da 60 milioni di dollari. Questo significativo investimento ha portato la valutazione post-money della società a 1 miliardo di dollari, confermando il suo ingresso nel prestigioso novero delle startup "unicorn". Il round è stato guidato dai fondi Forerunner e Tactile Ventures, con la partecipazione continuativa di Thrive Capital, Insight Partners e Heartcore Capital. Tra i nuovi investitori figurano PLUS Capital, BlackPines Capital Partners, Tribeca Venture Partners e membri della collettiva di artisti e atleti di PLUS Capital, inclusa Amy Schumer.

Una piattaforma doppiamente funzionale

Fondata nel 2021 da Henley Vazquez, Evan Frank e Jake Peters, Fora opera attraverso un duplice modello. La piattaforma permette alle persone di diventare agenti di viaggio, fornendo l'infrastruttura necessaria per la comunicazione con i clienti e la pianificazione degli itinerari. Contemporaneamente, offre agli utenti la possibilità di trovare e connettersi con consulenti esperti per organizzare viaggi speciali, come lune di miele o vacanze in famiglia, verso destinazioni come Costa Rica o Thailandia.

Via: l’assistente IA al servizio degli agenti

Una parte significativa dei capitali raccolti sarà impiegata per potenziare "Via", l'assistente basato su intelligenza artificiale integrato nella piattaforma Fora.

Via è progettato per supportare gli agenti nelle attività amministrative e ripetitive, quali la ricerca, l'ideazione di itinerari e la generazione di proposte, con l'obiettivo di liberare tempo prezioso. In questo modo, gli agenti umani possono dedicarsi maggiormente alle relazioni con i clienti, aumentando la produttività senza mirare alla sostituzione del capitale umano.

Crescita accelerata e risultati concreti

Dal suo lancio nel 2021, Fora ha registrato una crescita esponenziale: gli agenti della piattaforma hanno prenotato viaggi per un valore complessivo superiore a 3 miliardi di dollari. Il ritmo di espansione è notevole, con il primo miliardo raggiunto in tre anni, il secondo in otto mesi e il terzo in soli cinque mesi.

La comunità di agenti di Fora si distingue per essere in gran parte composta da professionisti nuovi al settore del turismo. Infatti, il 97% degli oltre 15.000 agenti attivi sulla piattaforma proviene da esperienze lavorative diverse dal travel advisory, includendo figure come medici, avvocati, trader, genitori a tempo pieno o pensionati.

Strategie di crescita e nuovi mercati

I capitali raccolti saranno inoltre impiegati per l'espansione strategica in nuove categorie di viaggio, quali crociere, voli e segmenti enterprise. L'azienda mira anche a un'espansione nei mercati internazionali e a un'accelerazione nell'assunzione di nuovi talenti.

Fora nell’era dell’AI e del travel 2.0

Fora si propone come un esempio di agenzia di viaggi moderna, dove la tecnologia, e in particolare l'intelligenza artificiale, è impiegata per potenziare l'esperienza umana, non per sostituirla.

"Via" si configura come uno strato operativo di IA sull'intera piattaforma, con un potenziale di evoluzione verso un assistente proattivo capace di interagire con gli agenti senza la necessità di input espliciti.

In un settore in fase di ripresa e ridefinizione, dove la consulenza personalizzata e la rapidità operativa sono fattori chiave di competitività, Fora sta attivamente ridisegnando il ruolo dell'agente di viaggio: da semplice operatore tecnico a imprenditore relazionale potenziato dall'IA.

Il successo di Fora è indicativo di un trend più ampio: l'IA si afferma come un acceleratore di creatività, efficienza e scala nell'industria dei servizi, piuttosto che come un sostituto del capitale umano.

La crescita costante, il modello ibrido e l'approccio inclusivo delineano una traiettoria solida verso una nuova generazione di "travel entrepreneurs" che sanno bilanciare efficacemente tecnologia ed empatia.