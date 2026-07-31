Google ha ritirato una nuova funzionalità di Google Earth, “Nano Banana 2”, a meno di 24 ore dal suo lancio. Introdotta il 30 luglio 2026, l’opzione permetteva agli utenti di sovrapporre immagini generate dall’AI su mappe satellitari per favorire l’«espressione creativa con la geografia». La decisione è giunta in seguito a immediate e diffuse critiche riguardo il potenziale di abuso dello strumento per la diffusione di disinformazione visuale, sfruttando la credibilità di Google Earth come fonte affidabile.

L’azienda ha spiegato che, sebbene la funzionalità fosse stata utilizzata in modo legittimo da professionisti geospaziali, erano state osservate condivisioni di immagini generate che sembravano violare le sue policy.

La rimozione è stata motivata dalla necessità di implementare salvaguardie più robuste prima di un eventuale futuro rilascio.

Il rapido ritiro e il rischio disinformativo

L’introduzione di “Nano Banana 2” era stata accompagnata da promesse di potenziamento della creatività geografica. Tuttavia, fin dal lancio, un giornalista della BBC aveva espresso una battuta sarcastica, sottolineando come non ci fosse “nessun modo” che lo strumento potesse essere abusato, proprio in virtù della reputazione di Google Earth come fonte visiva attendibile. Questa stessa reputazione ha reso il potenziale di abuso ancora più pericoloso, amplificando il rischio di minare la fiducia nel prodotto e nei dati cartografici.

Google ha dichiarato di aver riscontrato con preoccupazione la diffusione di immagini fabbricate che potenzialmente violavano le sue regole interne. Questo ha rappresentato un campanello d’allarme cruciale in un ambiente dove la credibilità visiva è fondamentale. La sospensione della funzione mira a consentire lo sviluppo di “guardrails” più efficaci, prevenendo un “disastro” reputazionale.

L’AI di Google e la crescente cautela

Questo episodio si inserisce in un periodo di forte espansione dell’offerta AI di Google, in particolare nel campo dei modelli di generazione visiva. Modelli come Nano Banana 2, Nano Banana 2 Lite e Nano Banana Pro sono stati integrati in diverse applicazioni, tra cui Gemini, AI Studio e API dedicate.

Spesso questi contenuti sono accompagnati da watermark come SynthID o credenziali C2PA, strumenti volti a marcare i contenuti generati dall’AI e a contrastare fenomeni come i deepfake o le falsificazioni digitali.

La rimozione della funzionalità da Google Earth evidenzia la tensione costante tra l’innovazione tecnologica e la responsabilità etica. Anche gli strumenti AI più potenti richiedono una gestione attenta, soprattutto quando possono alterare la percezione della realtà. Google ha scelto di evitare che questo esperimento si trasformasse in un boomerang reputazionale, optando per la prudenza.

Creatività e accuratezza: un equilibrio delicato

Il modello Nano Banana era stato concepito per offrire creatività visiva e dettaglio narrativo.

Tuttavia, la sua applicazione su mappe geografiche reali introduce rischi significativi. Un’immagine artefatta sovrapposta a un paesaggio reale può insinuare l’esistenza di eventi inesistenti, ingannare utenti, media e potenzialmente influenzare l’opinione pubblica o decisioni politiche.

Per un eventuale ritorno di questa funzione, Google dovrà probabilmente implementare sistemi automatici per il rilevamento di contenuti inappropriati, filtri semantici capaci di identificare prompt pericolosi o contesti sensibili, e forse anche livelli di moderazione umana. L’episodio sottolinea come l’AI applicata a dati geospaziali non sia un campo neutro, ma sia invece carica di implicazioni politiche, giornalistiche e culturali. Google ha privilegiato la cautela, e resta da vedere quando, e in quale forma, la funzione potrà essere reintrodotta.