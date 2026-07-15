L'India ha avviato una strategica iniziativa da miliardi di dollari per affermarsi come polo centrale nella manifattura elettronica globale, con l'obiettivo primario di ridurre la sua dipendenza dalla Cina. Il governo indiano ha recentemente svelato un ambizioso piano di incentivi per la produzione di smartphone e per l'espansione del settore dei semiconduttori. Questa mossa mira a capitalizzare il successo già ottenuto nell'assemblaggio degli iPhone di Apple, attraendo ulteriori segmenti della catena di approvvigionamento globale lontano dal controllo cinese.

Incentivi e obiettivi del nuovo piano industriale

Il cuore di questa strategia è il Mobile Phone Manufacturing Scheme, un programma quinquennale del valore di ₹625 miliardi (circa 6,5 miliardi di dollari). Questo schema prevede incentivi per i produttori di smartphone, calcolati sulle vendite idonee, con percentuali che variano dal 2,25% al 5%. Un ulteriore incentivo dell'1,5% è previsto per le aziende che si approvvigionano di componenti chiave e sottoassiemi direttamente in India. Parallelamente, New Delhi ha stanziato un investimento significativo di ₹1,28 trilioni (circa 13,3 miliardi di dollari) per potenziare la fabbricazione domestica di semiconduttori, espandendo un programma di incentivi già esistente.

Riduzione dei dazi: un impulso alla competitività

A supporto di queste iniziative, l'India ha anche implementato una riduzione strategica dei dazi di importazione su alcuni componenti essenziali utilizzati nella produzione di smartphone e altri dispositivi elettronici. Questa misura, in vigore fino al 2029, è pensata per migliorare l'ecosistema manifatturiero nazionale, abbassando i costi di produzione e incrementando la competitività dei prodotti "made in India". Tra i componenti interessati dall'abolizione dei dazi figurano i moduli di ricarica wireless per telefoni e le celle agli ioni di litio.

Il panorama attuale: crescita indiana e dominio cinese

Negli ultimi dieci anni, l'India è emersa con forza come un hub cruciale per la produzione di smartphone, attirando colossi come Apple, Samsung e marchi cinesi quali Xiaomi e Oppo.

Apple, in particolare, ha iniziato l'assemblaggio degli iPhone nel paese nel 2017 e ha progressivamente ampliato la sua produzione attraverso fornitori come Foxconn e Tata Group, con circa il 25% dei suoi iPhone ora prodotti in India. Nonostante questa crescita, la strada per eguagliare il dominio cinese è ancora lunga. Secondo le analisi, nel 2025 la Cina ha rappresentato il 63% della produzione globale di smartphone, contro il 18% dell'India, sottolineando la vastità dell'ecosistema manifatturiero e di fornitura che New Delhi si propone di costruire.

Investimento nella filiera e nell'innovazione locale

L'ambizione dell'India va oltre il semplice aumento della capacità produttiva; il paese mira a catturare un valore maggiore all'interno dell'industria degli smartphone.

Ciò si traduce in incentivi specifici per la progettazione e la ricerca di prodotti, con l'obiettivo di rilanciare e sviluppare marchi indiani come Micromax e Lava, che in passato hanno perso terreno a favore dei concorrenti cinesi. Pankaj Mohindroo, presidente dell'India Cellular and Electronics Association, ha espresso l'obiettivo di portare l'India a coprire il 35-40% della produzione globale di telefoni cellulari. Attraverso queste politiche, il paese intende costruire reti di fornitori solide, sviluppare competenze ingegneristiche avanzate e acquisire il know-how produttivo necessario per approfondire il suo ruolo nelle catene di approvvigionamento globali.

La sfida futura: un ecosistema completo

La scommessa parallela dell'India su telefoni cellulari e semiconduttori evidenzia la chiara intenzione di New Delhi di edificare un ecosistema manifatturiero elettronico profondo e resiliente, capace di competere efficacemente con la supremazia cinese. Il successo nell'assemblaggio di iPhone ha già dimostrato la capacità del paese di conquistare una posizione più significativa nella manifattura globale. Tuttavia, la vera e più ardua sfida sarà quella di attrarre i fornitori, le tecnologie e le produzioni a più alto valore aggiunto, consolidando così la sua ascesa nel panorama tecnologico mondiale.