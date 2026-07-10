L'India si è affermata negli ultimi anni come un hub mondiale per la produzione di smartphone, un'ascesa alimentata in larga parte dall'espansione produttiva di Apple e dalla sua strategia di diversificazione delle catene di fornitura, al di là della Cina. Una nuova fase in questo dinamico panorama manifatturiero è ora segnata dalla recente approvazione di una joint venture tra il colosso cinese degli smartphone Vivo e Dixon Technologies, una delle principali aziende indiane nel settore dei servizi di manufacturing elettronico.

Il contesto normativo e la struttura della joint venture

La luce verde alla partnership tra Vivo e Dixon giunge in un momento cruciale, successivo all'introduzione, nel 2020, di norme indiane che impongono un maggiore controllo governativo sugli investimenti provenienti da nazioni confinanti via terra, inclusa la Cina. Questa joint venture, la cui prima menzione risale a dicembre 2024, consentirà a Vivo di produrre una parte significativa dei suoi smartphone direttamente in India. L'accordo prevede anche la possibilità di fabbricare prodotti elettronici per altre marche, con una struttura che vede Dixon detenere la quota di maggioranza, pari al 51%.

Il ruolo di Apple e il nuovo modello di partnership

L'espansione di Apple ha giocato un ruolo fondamentale nel consolidare l'India come polo produttivo di smartphone, con il 57% delle esportazioni di smartphone del paese attribuibile al colosso di Cupertino in termini di volume. I marchi cinesi, pur dominando il mercato interno indiano con una quota significativa, contribuiscono in misura molto inferiore alle esportazioni. In questo scenario, il modello di partnership Vivo-Dixon si propone come un template strategico per i brand cinesi che intendono ampliare la loro capacità produttiva in India, adottando una struttura di controllo maggioritaria indiana.

Vantaggi strategici e orizzonti di crescita

Questa innovativa struttura di collaborazione porta con sé vantaggi significativi. Per Vivo, si traduce in un maggiore allineamento politico con le direttive locali, mentre per Dixon, l'opportunità di approfondire il valore aggiunto locale e di ampliare la propria capacità di esportazione. Vivo, già forte di una consolidata presenza manifatturiera in India, consolida ulteriormente la sua posizione nel secondo mercato di smartphone più grande al mondo, rafforzando la sua struttura produttiva.

Dixon Technologies: un ruolo centrale nell'ecosistema produttivo

L'accordo con Vivo è destinato a generare un impatto notevole per Dixon Technologies. Si stima che la joint venture possa incrementare i volumi di produzione annualizzati di smartphone di circa 20-22 milioni di unità, basandosi sulle attuali vendite di Vivo.

Dixon, che già vanta collaborazioni con altri importanti marchi cinesi come Xiaomi, rafforza così la sua posizione di partner manifatturiero di fiducia sia per brand globali che per quelli cinesi. Questo progetto sottolinea l'importanza cruciale delle partnership strategiche per sostenere la crescita e l'innovazione nel dinamico settore manifatturiero indiano.

In conclusione, la partnership Vivo-Dixon si configura come un potenziale punto di svolta per l'industria manifatturiera degli smartphone in India. Essa apre nuove prospettive per altri marchi cinesi desiderosi di espandere la loro produzione nel paese. L'India, attraverso queste collaborazioni locali mirate, continua a consolidare il suo status di hub produttivo di rilevanza globale, rafforzando la sua posizione nel panorama tecnologico internazionale.